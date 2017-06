ELN anuncia libertação de jornalistas holandeses sequestrados na Colômbia

<p>A guerrilha do Exército da Libertação Nacional (ELN), atualmente negociando a paz com o governo de Bogotá, anunciou nesta sexta-feira que libertou dois jornalistas holandeses que foram sequestrados e que eles se encontram em perfeitas condições.</p><p>”Informamos que os dois estrangeiros capturados pelo ELN em Catatumbo (departamento Norte de Santander, fronteira com a Venezuela) já foram libertados em perfeitas condições”, indiou o grupo rebelde em seu Twitter @ELN_RANPAL_COL.</p><p>Os jornalistas trabalham para o programa Spoorloos, que ajuda holandeses adotados a encontrar suas famílias biológicas em todo mundo.</p><p>Seu site afirma que, desde seu lançamento em 1990, foram recebidos mais de mil pedidos de ajuda anuais.</p><p>Os holandeses foram sequestrados na mesma zona que, em maio de 2016, capturaram a jornalista colombiana-espanhola Salud Hernández e dois profissionais colombianosdo canal de Tv RCN.</p><p> * AFP </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense