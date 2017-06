Em casa, Figueirense perde para Luverdense e entra no Z-4 da Série B

<p>Segue o calvário do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, a equipe perdeu por 3 a 2 para o Luverdense — outra derrota no Orlando Scarpelli, a terceira em cinco partidas em casa. Com o revés a equipe alvinegra chega aos sete jogos seguidos sem vencer. A sequência negativa culminou com a entrada do Figueira na zona de rebaixamento. </p><p>Na próxima rodada, o Furacão vai enfrentar o Santa Cruz, à s 16h30min de sábado, na Arena Pernambuco. O Luverdense vai receber o América-MG, à s 21h30 de sexta, no Passo das Emas. </p><p>Pedrada de longe que só para quando a bola encontra as redes. Um susto sofrido pelo Figueira aos cinco, em arremate de Ricardo. Mas o time da casa continuava a construir jogadas. Luidy finalizou para a defesa do goleiro do Luverdense, aos oito minutos. Mas Diogo Silva deu rebote e Joãozinho escorou, do jeito que deu, para empatar. O time alvinegro tinha volume, e diminuiu quando não deveria.</p><p>Aos 35, o autor do primeiro gol da partida, Ricardo, aplicou chapéu e mandou passe para Rafael Silva desempatar. O Luverdense ainda botou uma na trave. Porém, o Figueirense conseguiu novo empate. Robinho bateu falta frontal, a bola desviou na barreira e morreu no cantinho. Aos 42 minutos quando o Figueira celebrava o empate. Só que o LEC tirou mais um gol da cartola. Depois da cobrança de escanteio, Rafael Silva desviou de cabeça e Rafael Ratão testou para bater Thiago Rodrigues e escrever o placar do jogo: 3 a 2.</p><p>O Figueirense retornou ao gramado agressivo, mas as boas oportunidades alvinegras na etapa foram arremates de Marco Antonio e Robinho, de fora da área, que passaram perto. Não mais que isso. O Luverdense amarrou o jogo e empurrou mais pressão ao time da casa. As vaias da maior parte dos quase três mil torcedores no Scarpelli ecoaram antes do término da partida.</p><p><b>FICHA TÉCNICA</b></p><p><b>FIGUEIRENSE – 2</b><br>Thiago Rodrigues; Dudu, Ferreira, Bruno Alves e Guilherme Lazaroni (Iago); Dudu Vieira, Marco Antônio e Robinho; Luidy (Índio), Joãozinho (João Pedro) e Henan. Técnico: Marcelo Cabo.</p><p><b>LUVERDENSE – 3</b><br>Diogo Silva; Aderlan, Pablo, Neguete e Paulinho; Ricardo, Moacir e Léo Cereja (Cléo Silva); Marcos Aurélio (Lorenzi); Rafael Ratão (Erik) e Rafael Silva. Técnico: Moacir Júnior</p><p><b>GOLS: </b>Joãozinho, aos 8/1T, e Robinho, aos 42/1T (F). Ricardinho, aos 5/1T, Rafael Silva, aos 35/1T, e Rafael Ratão, aos 46/1T (L).</p><p><b>CARTÕES AMARELOS: </b>Luidy (F). Aderlan, Cléo Silva, Moacir e Pablo (L).</p><p><b>ARBITRAGEM: </b>Francisco Carlos do Nascimento, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araujo e Esdras Mariano de Lima Albuquerque (trio de A).</p><p><b>PÚBLICO: </b>2.988 (2.963 pagantes)</p><p><b>RENDA: </b>R$ 60.340,00</p><p><b>LOCAL: </b>Orlando Scarpelli, em Florianópolis.</p><p><b>Acesse a tabela da Série B <br>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

