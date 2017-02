Em jogo movimentado, Ceará vence o Ferroviário e retorna à liderança

Pensando exclusivamente na vitória, Ceará e Ferroviário reeditaram o confronto de número 288 da história do Clássico da Paz. Em partida válida pelo Campeonato Cearense, os torcedores viram o Vovô levar a melhor sobre o Ferrão na Arena Castelão. O único gol do duelo foi feito por Magno Alves, que chegou aos 94 tentos pelo time. Com a vitória, o alvinegro "toma" à liderança do Fortaleza, chegando a 12 pontos. Enquanto que o Ferroviário chega ao seu quarto jogo sem vitória.

Estacionado na quinta posição, o tubarão da barra terá uma boa pausa e só retornará a campo no dia 15 (quarta-feira), onde enfrenta o Itapipoca, lanterna do torneio, na Arena Castelão às 21hrs. Enquanto que o Ceará viaja para Horizonte na próxima quinta-feira (09) para enfrentar o Galo do Tabuleiro, que está se reerguendo com o Leandro Campos, campeão do Cearense em 2013 treinando o Vovô.

O Ceará estava vindo de resultados positivos, mas não convencendo seus torcedores. Pensando nisto, Gilmar Dal Pozzo realizou algumas mudanças no time alvinegro. O técnico colocou Luiz Otávio, que fez sua estreia pelo Vovô, no lugar de Sandro; Romário voltou de lesão e preencheu a lateral esquerda; Richardson retornou ao meio campo depois da suspensão; Felipe Menezes, que não vem fazendo boas partidas, deu lugar a Felipe Tontini e Douglas Baggio foi substituído por Alex Amado.

O Ferrão, fazendo um bom campeonato, foi para campo com a mesma formação que enfrentou o Uniclinic na última quarta-feira (01) na Estádio Domingão em Horizonte.

Confira os lances do jogo

Fonte: diariodonordeste