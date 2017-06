Em meio a lama da Lava-Jato, renovação para eleição de 2018 segue distante

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Empresário <b>Joesley Batista</b> declarou que o ” presidente Michel Temer é o chefe de uma organização criminosa “. O presidente da República deu o troco enfatizando que o Batista é ” <b>notório bandido</b> “.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Confrontando-se num nível retórico jamais visto entre lideranças nacionais, Batista e Temer deixam a cidadania atordoada, perplexa, sem identificar algum caminho que tire o Brasil deste lamaçal de corrupção.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Bandido ou criminoso, o fato é que os dois acusadores viviam há até bem pouco tempo numa relação amistosa e promíscua que resultou em prejuízos bilionários à nação. Beneficiaram-se direta e indiretamente das falcatruas que agora denunciam a todo o Brasil.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Introduzido no triste tiroteio político, o deputado cassado <b>Eduardo Cunha</b> (PMDB) escreve uma carta da prisão e dispara contra Joesley Batista, classificando-o de “delinquente”, “perigoso marginal” etc.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Eles se merecem! E o dia seguinte? E a <b>eleição de 2018</b> ?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ao diagnóstico sobre a assustadora roubalheira que tomou conta do país, envolvendo PT, PMDB, PSDB, PP e os aliados mais próximos, não se ouve nenhuma voz propondo medidas para combater o que aí está. Não há uma só iniciativa visando novas regras para substituir este sistema político eleitoral falido.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O noticiário da <b>Lava-Jato</b> já começa a cansar. O Brasil corre, assim, o risco de repetir a operação Mãos Limpas, na Itália. As punições não aconteceram e a renovação política virou um pesadelo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Patrulhas </b><br>Com R$ 1,6 milhão de emenda do deputado <b>Esperidião Amin</b> (PP), a <b>Secretaria da Agricultura</b> adquiriu tratores para <b>Patrulha Agrícola</b> , beneficiando 22 municípios catarinenses. O ato de entrega na Secretaria da Agricultura teve a presença do secretário Moacir Sopelsa, do autor da emenda e secretários municipais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Celos</b><br> <b>Fundação Celesc de Seguridade Social</b> teve um reforço de caixa neste mês de junho com a restituição de R$ 11 milhões relativos à cobrança previdenciária indevida. A diretoria da Celos contratou a empresa AG Capital, de <b>Florianópolis</b> , que questionou na Justiça a cobrança contribuições por prestação de serviços, obtendo êxito. A Celos conquistou com a ação um completo dossiê técnico para novas consultas em auditorias internas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Justiça</b><br>Nova direção do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, com jurisdição em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, vai assumir na próxima sexta-feira. Assumirá a presidência o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, tendo a desembargadora Maria de Fátima Labarrére de vice. O desembargador catarinense Ricardo Teixeira do Valle Pereira tomará posse como novo corregedor-geral.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Eletropaulo</b><br>Santa Catarina conta hoje com três representantes no Conselho de Administração da <b>Eletropaulo</b> : Marcelo Gasparino da Silva e Wilfredo Gomes, como titulares; e agora o professor Andriei José Beber, como suplente. Professor da <b>Fundação Getúlio Vargas</b> , Beber integra o grupo de conselheiros certificados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Também foi eleito conselheiro da Tecnisa, uma das maiores do mercado imobiliário do país. Fonte: Diário Catarinense