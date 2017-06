Em vídeo: Gestão de Valor 2017 realiza três paineis em Santa Catarina

<p>O <b>Gestão de Valor 2017 </b>realizou três encontros em Santa Catarina para promover a inovação e divulgar experiências bem sucedidas de empreendedorismo no Estado. Os encontros começaram em Florianópolis, na sede da <b>Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate)</b>.<b> Alex Tabor, CEO do Peixe Urbano</b>, site de compras coletivas, <b>Betina Zanetti, diretora técnica da Nanovetores</b>, <b>Alexandre Zucarato, gerente de inovação da Engie</b>, que atua no ramo de energia, e <b>Aloísio Pereira da Silva, diretor do Senge-SC</b>, participaram do encontro.</p><p>O Sul catarinense foi a segunda parada do projeto. No <b>Parque Ambiental da Engie</b>, em Capivari de Baixo, três empreendedores compartilharam as suas histórias. este ano. <b>Hugo Olivo, CEO Grupo La Moda, </b><b>Alexandre Freitas, coordenador de vendas de máquinas e equipamentos da Icon </b>e<b> </b><b>Richard Westphal, Cervejaria Lohn Bier</b> estiveram no painel.<br></p><p>O terceiro e último painel do Gestão de Valor 2017 ocorreu em Chapecó. Entre os painelistas estavam <b>Nelson Ronnie, superintendente do BRDE em Santa Catarina</b>, <b>Roberto Zagonel, presidente da Zagonel</b>, <b>Acari Menestrina, presidente da Gran Mestri </b>e<b> Volmir Meotti, presidente da Indústria Dipães</b>. </p><p>Confira abaixo, em vídeo, um balanço dos principais momentos dos encontros.</p><p class=”embed-content”> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

