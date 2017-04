Embalado na Libertadores, Botafogo encara o Atlético Nacional na Colômbia

Em busca da liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, para enfrentar o colombiano Atlético Nacional, às 21h45, pela segunda rodada. O confronto possui caráter especial, já que é a primeira vez que um time brasileiro joga no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, após o trágico acidente com a Chapecoense em novembro de 2016.



A vitória do equatoriano Barcelona sobre o argentino Estudiantes por 2 a 0, na outra partida da segunda rodada da chave, deixou os botafoguenses pressionados por um resultado positivo. Vindo de um triunfo na estreia contra os argentinos, e com três pontos o time carioca precisa de uma vitória por ao menos três gols de diferença para chegar ao primeiro lugar isolado.



Sabendo da importância da partida, o técnico Jair Ventura fechou o treino desta quarta, que aconteceu no próprio local do duelo. Certas são as ausências do volante Aírton, com lesão no músculo adutor da coxa direita e do meia Montillo, com dores na parte posterior da coxa direita. Já no ataque, a dúvida fica por conta do centroavante. Com Roger sendo considerado titular, Sassá pode pintar como surpresa, uma vez que vem aproveitando bem as oportunidades recebidas.



Jair Ventura destacou dificuldade do jogo contra o time que venceu a última edição da Copa Libertadores. “Esse ano nós tivemos duas competições importantes e demos uma rodagem para os atletas. É mais uma grande equipe como as outras. Importante vencer. A chave é difícil”, disse.



Do outro lado, o atual campeão Atlético Nacional precisa do resultado positivo para se recuperar no torneio. Em seu primeiro confronto, perdeu para o Barcelona de Guayaquil, resultado que deixou os comandados de Reinaldo Rueda na terceira colocação, sem pontos ganhos.



Em campo, os colombianos também sofrem com as lesões. Com dores no cotovelo direito, o goleiro Franco Armani é dúvida e deve dar lugar a Cristian Bonilla. O zagueiro Felipe Aguilar é desfalque por uma ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo e o volante Mateus Uribe cumprirá suspensão automática. Para realizar suas funções, Daniel Bocanegra e Álvaro Nájera, respectivamente, são os mais cotados.



Fonte: diariodonordeste