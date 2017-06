Embarcação pesqueira catarinense naufraga no litoral do RS

<p>Uma embarcação catarinense naufragou a aproximadamente 200 quilômetros da costa da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no começo da noite de sexta-feira. A tripulação do barco pesqueiro “Verde Vale” foi resgatada por volta das 20h40min pela embarcação “Elias Seif”, após a emissão de um alerta de emergência. </p><p>De acordo com a Marinha do Brasil, o pedido de socorro foi emitido pela tripulação do Verde Vale por volta das 18h. Nesse mesmo horário, saiu do porto de Rio Grande o navio balizador “Comandante Varella”, com um médico a bordo, até o local do chamado. A embarcação da Marinha, no entanto, nem precisou agir, já que a tripulação do Elias Seif estava a 20 quilômetros do local do incidente e atendeu à chamada feita via rádio pelo Serviço de Busca e Salvamento para barcos próximos.</p><p>O comandante do Elias Seif tentou rebocar o barco danificado, porém ele naufragou. A tripulação socorrida está sendo levada à cidade de Itajaí, no litoral Norte catarinense, onde deve chegar ainda nesse fim de semana. Ainda segundo a Marinha, um inquérito será aberto para apurar as causas e responsabilidades do naufrágio.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense