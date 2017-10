Embratur participa da maior feira de turismo da América Latina

Verão é o destaque do estande brasileiro no evento, que acontece em Buenos Aires

Sol e praia: este é o grande cartão de visitas da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) na Feira Internacional de Turismo (FIT), em Buenos Aires na Argentina, que vai até amanhã, dia 31. O verão brasileiro, a promoção dos destinos nacionais, com participação dos estados e encontros com a mídia e trade argentinos fazem da feira um dos mais importantes encontros para garantir a atração dos turistas vizinhos ao Brasil.

“Os argentinos são os nossos maiores visitantes, grandes parceiros do turismo nacional, e de extrema importância para o crescimento do setor. Ano passado foram mais de 2,2 milhões de argentinos que vieram para o Brasil, ou seja, um terço do total de estrangeiros que nos visitaram”, reforça Vinicius Lummertz, presidente da Embratur.

Ainda em Buenos Aires, a Embratur realizará encontros com agentes e operadores argentinos, que serão recepcionados pelo embaixador do Brasil no país vizinho, Sergio Danese, com a participação de representantes do Turismo de Santa Catarina e em especial de Florianópolis, principal destino dos viajantes argentinos no Brasil. Além de lideranças do trade turístico catarinense, confirmaram presença o prefeito da capital da capital de Santa Catarina, Gean Loureiro, bem como o secretário de Turismo de Florianópolis, Vinicius de Lucca.

“Santa Catarina é a parada de mais de 1 milhão dos argentinos que vem para o nosso País. Florianópolis, a capital, recebeu ano passado pelo menos 600 mil, então é de extrema importância reforçarmos os principais atrativos da região, que faz parte da campanha, &39;O Sul é meu destino&39;, integrada com o Ministério do Turismo, e um dos principais destaques nesta edição da FIT”, afirma Lummertz.

Além dos compromissos com agentes de viagem, operadoras de turismo e profissionais argentinos do setor, o contato com a imprensa argentina é um dos focos nessa missão brasileira. Os principais jornais, La Nación e Clarín, o canal 7 de televisão e o portal digital voltado ao turismo, Viaja Conmigo, são alguns dos veículos que já tem agenda marcada com o presidente da Embratur.

Sucesso

O estande do Brasil é um dos que mais atraiu presença de público nesta edição da FIT. Por conta de alguns problemas para liberação do caminhão que transportava o estande na alfândega argentina, a montagem se deu em tempo recorde. Na sexta-feira (27), com ajuda do governo argentino e da Embaixada do Brasil no país vizinho, tudo foi solucionado e, no dia seguinte, quando a feira abriu para o público, o estande da Embratur, que este ano conta com coparticipação de 17 empresas e 11 destinos, estava totalmente instalado. Domingo (29) é o dia em que tradicionalmente FIT recebe o maior público visitante. E, mais uma vez, o espaço do Brasil deve ser um dos mais procurados. Segunda e terça, a feira abre somente para profissionais do turismo e imprensa.



Fonte: Floripa News