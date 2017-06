Emendas parlamentares garantem a Biguaçu R$292 mil

Recursos beneficiarão a APAE e a Secretaria Municipal de Saúde

A semana começou com boas notícias para Biguaçu. O município recebeu na manhã desta segunda-feira (12/06) a ordem de pagamento de duas emendas parlamentares.

Uma das emendas, no valor de R$150 mil, será utilizada na aquisição de um veículo adaptado para o transporte de alunos da Escola de Educação Especial Leandro de Azevedo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Biguaçu. Já a outra emenda, no total de R$141.970,00, será destinada à Secretaria Municipal de Saúde.

A solenidade ocorreu na sede da APAE. A APAE de Biguaçu que atende atualmente 200 alunos e realiza o transporte com dois veículos, sendo um micro-ônibus e uma van. Com o recurso da emenda parlamentar, a entidade vai adquirir mais um veículo, sendo totalmente adaptado para o transporte de alunos cadeirantes e com dificuldade de locomoção.

A presidente da APAE, Jaqueline Schuh, deu as boas-vindas a todos os presentes e agradeceu o apoio para a aquisição de mais um veículo. “Agradecemos de coração por esta grande ajuda, que vai contribuir para o bom atendimento de nossos alunos”, enfatizou.

Para a vereadora Salete Cardoso, “o trabalho desenvolvido na APAE de Biguaçu é diferenciado, pois conta com o auxílio irrestrito do poder público municipal e de uma equipe dedicada. Agradeço imensamente ao deputado Jorginho pelo carinho que tem com a APAE e por toda Biguaçu, se mostrando sempre presente e parceiro do município, como foi recentemente com a emenda que possibilitou a revitalização do Mercado Público Municipal”. Na oportunidade, a vereadora entregou ao deputado mais uma solicitação, desta vez para a reforma do Centro Cultural Casarão Born.

Já o prefeito Ramon, destacou que “é uma honra e satisfação começar a semana com a visita do deputado Jorginho Mello trazendo duas boas notícias para Biguaçu, demonstrando sempre ser parceiro em prol da nossa cidade. Quero aqui também parabenizar o excelente trabalho feito pela diretoria e voluntários da APAE. A vinda deste recurso é um abraço de carinho à entidade. Já o recurso para a saúde, vem acrescentar no atendimento da população, pois nossa rede já é referência e vamos buscar a aquisição de equipamentos para agregar ainda mais melhorias”.

Por sua vez, o deputado Jorginho Mello afirmou ser “sempre uma alegria estar aqui em Biguaçu. A aquisição de um veículo adaptado facilitará e trará mais comodidade aos alunos e profissionais responsáveis pelo transporte. Saio renovado da APAE de Biguaçu por ter contribuído com o importante trabalho aqui desenvolvido. Também tenho certeza que o recurso destinado à saúde será bem empregado na melhoria e aquisição de equipamentos visando o bom atendimento da população”, finalizou.



Fonte: floripanews