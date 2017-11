Empossado novo conselheiro do TCE/SC

Tomou posse como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), na última quarta-feira (8), o até então deputado estadual, José Nei Alberton Ascari. Ele assume a função em decorrência da aposentadoria do conselheiro Julio Garcia, que deve voltar à carreira política. O ato da posse ocorreu no gabinete do presidente do TCE/SC, Dado Cherem.

Ascari foi nomeado pelo Ato nº 2061, de 8 de novembro, do governador João Raimundo Colombo e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado (Alesc).

Estiveram presentes na posse os conselheiros Adircélio de Moraes Ferreira Junior e Herneus de Nadal, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Aderson Flores. Também estavam presentes o Secretário de Estado da Casa Civil, em exercício, Luciano Veloso Lima, o deputado estadual Manoel Mota, a prefeita de São José e presidente da Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), Adeliana Dal Pont, e o conselheiro aposentado Salomão Ribas Jr.

Sobre José Nei Ascari

José Nei Alberton Ascari tem 49 anos e é advogado. Iniciou a carreira política em 1992, quando foi eleito prefeito de Grão-Pará, no Sul do Estado. Foi novamente eleito para o cargo em 2000. Entre 2008 e 2010, tornou-se secretário de Estado da Administração. Em 2010, elegeu-se pela primeira vez para a Assembleia, sendo reeleito em 2014, como o segundo deputado mais votado. No Parlamento catarinense, também ocupou a chefia de Gabinete da Presidência, durante a gestão do ex-deputado Julio Garcia.



