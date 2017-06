Empreendedoras reúnem-se em Florianópolis no dia 23 de junho

Na sexta-feira, 23 de junho, empreendedoras de Florianópolis e região participam da 8ª edição do Café da Rede Mulher Empreendedora (RME), que será realizada entre 8h30 e 11h30, no Sebrae do bairro João Paulo. O evento que tem reunido mensalmente dezenas de empresárias, promove o networking e a participação em palestras com conteúdos técnicos e motivacionais.

“É uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar a rede de parceiros, divulgar empresas e serviços e absorver conteúdo rico e histórias inspiradoras”, declara a embaixadora da RME Florianópolis, Ana Cristina Bevilacqua ao destacar que o encontro passado lotou o auditório Sebrae.

Palestras

Entre as palestrantes desta edição, a psicopedagoga Lilian Rodrigues falará sobre Comunicação autêntica. Estilo Pessoal nos Negócios e Como fazer um Pich será tratado pela consultora e imagem Roberta Carlucci. A História Inspiradora desta edição fica a cargo da jornalista Adriane Santos, que atuou por 22 anos no Grupo RBS.

Estatísticas

De acordo com o Anuário das Mulheres Empreendedoras e Trabalhadoras nas Micro e Pequenas Empresas 2014-2015, elaborado pelo Sebrae, o Brasil tem mais de 7,3 milhões de mulheres empreendedoras. Destas 2,6 milhões são microempreendedoras individuais (MEIs). Em Santa Catarina, mais de 270 mil mulheres estão à frente de Micro e Pequenas Empresas e 92 mil são MEIs.

A RME foi idealizada em São Paulo, por Ana Lúcia Fontes, que atua na área de Marketing há mais de 20 anos, com passagens por empresas como Banco Volkswagen, Volkswagen do Brasil e Federação Brasileira de Bancos (Febraban). “Empoderar, apoiar e reconhecer mulheres empreendedoras para que transformem sua realidade através dos negócios. Dar luz e voz a seus propósitos, compartilhando experiências positivas, criando novas políticas e desmistificando o universo empreendedor é o propósito da RME”.



