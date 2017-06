Empresa abre nova sede em Florianópolis inspirada no Vale do Silício

<p><br>A Aurum, empresa desenvolvedora de software para gestão jurídica que mudou de <b> São Paulo </b> para <b> Florianópolis </b> há alguns meses para se integrar ao ecossistema de inovação local, está investindo R$ 1,6 milhão este ano. Desse montante, R$ 600 mil foi na nova sede no bairro<b> Santa Mônica </b> criada pelo arquiteto Henrique Pimont. A unidade segue a linha de projetos do Vale do Silício, onde CEO, diretores e equipes trabalham no mesmo ambiente. Para relaxar, há espaço para jogos.</p><p>Além disso, a Aurum está investindo este ano R$ 1 milhão em novas contratações e desenvolvimento de produtos. A equipe de 82 pessoas vai superar 100 este ano. Em 2016, a empresa cresceu 25% e faturou R$ 10 milhões. </p><p><b>Posse concorrida<br></b>A Associação Empresarial de Joinville (<b> Acij </b>) espera 500 lideranças e empresários na posse da diretoria da entidade, nesta segunda à noite, na Sociedade Harmonia Lyra. O empresário Moacir Thomazi assume o quarto mandato à frente da entidade. Entre os convidados, o governador <b> Raimundo Colombo </b>, o presidente da <b> Fiesc </b>, <b> Glauco José Côrte </b>, o senador <b> Paulo Bauer </b>, o deputado federal e ex-governador <b> Esperidião Amin </b> e o presidente da <b> Assembleia </b>, <b> Silvio Dreveck </b>. </p><p><b>Top of mind</b><br>A RBS SC realiza na próxima quinta-feira à noite, na sede da Fiesc, a 23ª edição da premiação Top of Mind Santa Catarina, que revela as marcas mais fortes do Estado. A pesquisa é feita em parceria com o Instituto Mapa, o evento tem campanha da agência D/Araújo e as marcas mais lembradas serão destaque em publicação nos jornais Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina. <br><br><b>Exporta SC nos EUA</b><br>Grupo de 12 empresas do Estado que integram o programa de incentivo à <b> exportação </b>do <b> Sebrae </b>/SC participou de Road Show nos EUA na última semana. Apresentaram produtos e serviços para potenciais parceiros e clientes dos EUA e tiveram um curso de capacitação Florida Atlantic University. Segundo o gestor do projeto, Douglas Três, grandes negócios deverão ser fechados em breve.<br><b><br>Qualidade hospitalar</b><br>O <b> SOS Cárdio </b>, hospital de Florianópolis que tem sócio suíço, é o primeiro da Capital a iniciar processo de certificação na Accreditation Canada, que utiliza a QMentum International, metodologia de excelência sobre padrões de alta performance e qualidade. No Brasil, 51 hospitais têm esse diferencial. <br><br><b>Imprensa</b><br>No lançamento do Prêmio Fiesc de Jornalismo, sexta, realizado pelo primeiro vice-presidente da Fiesc, Mario Aguiar, e o presidente da Associação Catarinense de Imprensa (ACI), Ademir Arnon, a entidade destacou a importância da liberdade de imprensa. Esse diferencial é importante especialmente nesta fase de combate à corrupção.<br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <br> <b> “A economia de Joinville deve crescer mais do que a média nacional”, diz presidente da Acij </b> <br> <b> Imbituba será rota de contêineres da Ásia </b> <br> <b style=”background-color: white;”> Acif lança terceira edição do Projeto Mentoria para novas empresas </b> <!– contentFrom:cms –>

