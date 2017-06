Empresa suíça paga R$ 1,3 bilhão para ter controle total da Portonave

<p>A Triunfo Participações e Investimentos informou ao mercado nesta segunda-feira à noite que vendeu todas as ações que detinha da Portonave, em Navegante, o equivalente a 50%, à empresa suíça Terminal Investment Limited S.A (TIL). A negociação é de R$ 1,3 bilhão. </p><p>A TIL é controlada por um dois maiores armadores do mundo, a MSC, e já era dona do restante das ações do terminal. Com a aquisição, passa a ter o controle acionário total do porto. </p><p>A venda de ativos havia sido anunciada pela Triunfo em fevereiro, para pagar dívidas. Especulava-se, na época, que a Portonave seria o investimento da empresa com maior liquidez. O que se confirmou com a negociação rápida, apenas quatro meses após o anúncio de venda das ações.</p><p>A Portonave responde por mais da metade da movimentação portuária de Santa Catarina, e recentemente o terminal passou a integrar a lista dos 20 maiores portos da América Latina. O ranking conta com apenas outros dois terminais brasileiros, Santos e Paranaguá.</p><p>A listagem é divulgada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), e a Portonave está em 16º lugar, com 895 mil TEUs (medida que corresponde a contêineres de 20 pés). </p><p>O negócio ainda terá que passar pelo crivo do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), antes que seja efetivado. </p><p><b>Crise</b></p><p>Diferente de outras gigantes do ramo, os problemas financeiros da Triunfo Participações e Investimentos não estão atrelados à Operação Lava Jato e ela não é alvo da operação. A empresa é uma das que apostaram alto nas concessões do governo federal nos últimos anos e venceram concorrências com preços competitivos, contando com aditivos e créditos do BNDES. Quando o governo ficou sem dinheiro, essas alternativas para turbinar o caixa deixaram de existir.</p><p>A Triunfo terminou o último trimestre de 2016 com uma dívida líquida de R$ 3,47 bilhões.<br></p><!– contentFrom:cms –>m:cms –>

Fonte: Diário Catarinense