Empresário sírio que mora em Florianópolis fala sobre a guerra no país do Oriente Médio

<p>Ahmad Hassan é um empresário que vive em Florianópolis há cinco anos com a atenção voltada para a Síria. Pelo menos uma vez por dia ele pega no celular em busca de notícias de familiares e amigos que vivem no país em guerra. Lá ficaram a mãe e cinco irmãos. Por causa das dificuldades econômicas impostas por seis anos de conflito, Ahmad envia ajuda financeira. O empresário é casado e pai de um menino.<br></p><p>Por volta das 16h de sábado, uma tarde cinzenta aqui, Ahmad procurou por um dos irmãos que vivem na capital Damasco. Sulemen Hassan atendeu a ligação, para alívio de Ahmad. Informou que estavam acontecendo ataques na cidade, mas que estava bem. A mãe, agricultora de 69 anos, estava em uma cidade do litoral, distante dos ataques. <br></p><p>– Estamos todos muito assustados. Não se sabe o que pode acontecer a qualquer momento – disse.<br></p><p>A conversa entre os irmãos ocorreu no primeiro final de semana após o ataque americano à Síria. Também do uso de gás venenoso que na terça-feira matou dezenas de civis, inclusive crianças e que teria motivado o bombardeio com 59 mísseis lançados pelos Estados Unidos. Até agora não há conclusão sobre responsabilidades do uso do gás químico. Após a ligação, Ahmad atendeu ao pedido da reportagem para uma foto. Aproximou um prato decorado com o mapa da Síria do rosto e disse:<br></p><p>– Não vou sorrir. Faz tempo que nosso povo não sorri.<br></p><p class="embed-content"> </p><p>Leia os principais trechos da entrevista:</p><p><b>Cidades destruídas</b></p><p>"Aleppo e Damasco ficam a 400 quilômetros de distância. Aleppo era linda, uma cidade muito importante, hoje toda destruída. Damasco também está assim, cada vez mais dominada."</p><p><b>Ninguém escapa</b><br><br>"Em todas as famílias, em todas as casas existe um parente, um amigo, um conhecido vítima da guerra. Eu perdi muita gente. Primos meus morreram na fronteira com o Líbano, num ataque ao aeroporto de Damasco, dois parentes e quatro amigos em Aleppo. Em Homs, cinco amigos e alguns conhecidos. Dentro de Damasco foram mortas duas netas de minha tia."<br></p><p><b>Papel das redes</b><br><br>"A gente recebe as notícias pelas redes sociais. A internet ainda funciona bem lá e temos grupos para trocar informação. Nem sempre dá para falar, então a gente escreve. Muitas vezes a conversa é rápida. Só para saber como estão e desliga."<br><br><b>Não tem como prever</b><br><br>"Antes da guerra a Síria era como uma família: a gente tomava café numa cidade, almoçava noutro e dormia numa terceira. Não se falava em assalto, sequestro, estupros. Hoje as pessoas estão com muito medo. Há medo de novos ataques e do que pode acontecer."<br><br><b>Economia ruiu</b><br><br>"São muitas as dificuldades. A inflação está muito alta. Faltam combustível, alimentos, diesel para aquecer as casas. O navio atraca no porto, mas não consegue fazer com que a carga chegue às cidades já que as estradas estão cortadas." <br><br><b>Criança-bombas</b><br><br>"A guerra é feia, é feia. São cinco anos e ninguém sabe como será. Todo o golfo árabe está envolvido. Assim como o resto do mundo, pois há a presença de jovens da Europa que se juntaram aos terroristas. Fazem lavagem cerebral nas pessoas. Usam crianças, como os pais das meninas de 7 e 9 anos que as usaram como bombas para explodir um posto da Policia Civil. Foram convencidos sobre o Paraíso."</p><p><b>Herança antiga</b><br><br>"A Síria era um país maravilhoso, o mais antigo do mundo, onde nasceu o primeiro grão de trigo, o primeiro pão, a contabilidade, a primeira ovelha. Mas a guerra destruiu e ameaça tudo. Do que deixaram os fenícios (antiga civilização de marinheiros e comerciantes), só resta alguma coisa no litoral do país."<br></p>

Fonte: Diário Catarinense