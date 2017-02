Empresas apostam em programa de capacitação interna para funcionários

O Dia

– Gestores podem focar nas necessidades específicas de seus colaboradores e alinhar com as demandas do negócio –

Rio – A qualificação profissional também começa dentro de casa. Em meio à crise econômica que atinge o país, empresas e profissionais apostam na capacitação interna para garantir eficiência. É o caso do Grupo Insigne, empresa de consultoria contábil, e da rede de escolas de idiomas Yes!, que desenvolveram programas com cursos e workshops.

Com esse tipo de programa, as empresas podem focar nas necessidades específicas de seus colaboradores e alinhar com as demandas da empresa, melhorando a eficiência da produção das equipes. Sérvulo Mendonça, CEO do Grupo Insigne, lembra que essa é a melhor maneira de manter o profissional atualizado.

“A empresa capacita o colaborador, sem deixá-lo defasado em relação às novidades do mercado e o incentiva a fazer um trabalho eficiente, com alto rendimento”, argumenta.

A rede de escolas de idiomas Yes! também percebeu que a crise não podia deixar reduzir o número de novos alunos nas unidades e resolveu desenvolver o programa Capacitação em Geração de Resultados. O objetivo é alertar o franqueado em relação à mudança de perfil e necessidade das pessoas que procuram as escolas. E, dessa forma, saber recebê-las de uma forma diferenciada.

Rogério Gama, diretor executivo da rede que ajudou a desenvolver o programa, explica que esses treinamentos são fundamentais para o país. no momento atual do país: “É preciso equilibrar os níveis de conhecimento das equipes de todas as 150 unidades da Yes!, para que o potencial aluno sinta que está se matriculando em um curso que vai atender exatamente as suas necessidades”, explica.

