Empresas de carga fazem protesto e complicam trânsito no Rio

Cerca de 100 caminhoneiros fazem hoje (27) um protesto contra o roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro. Os caminhões se deslocam pela Avenida Brasil, pela pista central, em direção à zona oeste do Rio, organizados pelas empresas de cargas do Rio.

Segundo o diretor de Segurança do Sindicato da Empresas do Transporte de Cargas e Logística, Venâncio Moura, os empresários querem a adoção de medidas contra esse tipo de crime. Segundo o Instituto de Segurança Pública, em abril deste ano, foram registrados 1.032 casos de roubo de carga no estado, 42% a mais do que no mesmo período do ano passado.

“Estes problemas vêm desestimulando os empresários a continuar com suas empresas de transporte de cargas no estado do Rio de Janeiro”, disse Moura.

De acordo com o Centro de Operações Rio, o protesto está causando reflexos em várias vias da cidades. Além da própria Avenida Brasil, há trânsito lento na Via Expressa do Porto, Via Binário, nas Avenidas Rio de Janeiro, Francisco Bicalho, no Viaduto do Gasômetro e no Trevo das Forças Armadas.



