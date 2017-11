Encontro aberto ao público discute Direitos Humanos e Diversidade em São José

O Centro Educacional Marista São José, vai sediar na próxima sexta-feira (10), das 16h30 às 22h, o encontro transdisciplinar “Identidades em Movimento: Direitos Humanos e Diversidade”. Toda programação é gratuita e aberta à comunidade, educandos, pais e colaboradores.

De acordo com o diretor da unidade, Adriano Brollo, o evento foi inspirado na campanha O Valente não é Violento pelo fim da violência contra as mulheres, que conta com o envolvimento de todas as agências da ONU e é coordenada pela ONU Mulheres.

“É uma iniciativa que visa promover a discussão e reflexão a respeito de questões relativas às violências de gênero, classe, raça e etnia, temas transversais integrados ao currículo da escola, condizentes com os valores Maristas”, explica.

O evento pretende reunir diversas ações como exposição de livros sobre identidade, alteridade, gênero e diversidade; roda de conversa com Lirous K’yo, presidente da Associação em Defesa dos Direitos Humanos; sala da diversidade inspirados pela arte de rua de Banksy; mesa da diversidade sobre violências de gênero, classe e raça; roda de capoeira; aulão de zumba com participação das mulheres apresentadas no documentário Mulheres da Comunidade; sala temática: sobre Cultura AfroBrasileira; oficina de produção de turbantes e bonecas Abayomi; releituras de obras da artista Frida Kahlo e da pintura Monalisa, entre outros.

Serviço

O quê? “Identidades em Movimento: Direitos Humanos e Diversidade”

Quando: 10 de novembro de 2017, sexta-feira, das 16h30 às 22h

Onde: Centro Educacional Marista São José – Endereço: Rua Nossa Senhora dos Navegantes – 2302, Jardim Zanellato – São José/SC – Telefone: (48) 3258-0964



Fonte: Floripa News