Engenheiro é encontrado morto na Praia Brava em Itajaí

<p>A Polícia Civil investiga o que ocorreu com o engenheiro civil Luiz Piazza Pfeilsticker, encontrado morto na madrugada de sábado na Praia Brava, em Itajaí. Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha marcas de facadas e foi encontrado na Rua Pedro José Ferreira por uma moradora da região.<br><br>Pfeilsticker estava sem documentos, e foi identificado mais tarde. Ele era bastante conhecido em Itajaí e morava na Praia Brava _ coincidentemente, era vizinho do também engenheiro <b> Sérgio Renato Silva </b>, que também foi assassinado em fevereiro deste ano. <br><br>O caso de Pfeilsticker está sob responsabilidade do delegado Rodrigo Duarte, da Divisão de Investigações Criminais de Itajaí (DIC). A polícia já iniciou os trabalhos de apuração, mas ainda não divulgou o que já foi levantado.<br><br>O engenheiro será enterrado neste domingo à tarde, no Cemitério da Fazenda, em Itajaí. A Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Itajaí (Area) emitiu nota lamentando a morte de Pfeilsticker, que era associado à entidade.<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense