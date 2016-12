Ensaio do Salgueiro tem ritmistas e velha guarda

O Dia

Rio – O Salgueiro abre as portas hoje, a partir das 22h, para mais um ensaio de Carnaval, antecipando o evento de fim de semana devido ao Natal. A festa tem como objetivo a preparação para o desfile de 2017, com o enredo ‘A Divina Comédia do Carnaval’, dos carnavalescos Renato e Márcia Lage.

Para abrir a noite no pique salgueirense, o grupo Pegada Brasileira se apresenta no palco, interagindo com os passistas da escola. Na sequência, Mestre Marcão comanda os ritmistas da bateria Furiosa, embalando os intérpretes oficiais Serginho do Porto e Leonardo Bessa.

Rainha da bateria, Viviane Araújo é presença garantida no ensaio, que conta ainda com os casais de mestre-sala e porta-bandeira, passistas, baianas, Velha Guarda e demais componentes da escola Vermelha e Branco.

SERVIÇO

QUADRA SALGUEIRO. Rua Silva Teles 104, Andaraí (2238-9226). Hoje, a partir das 22h. R$ 40. 18 anos.

