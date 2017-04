Ensaio: Jogo de vitórias

<p>A hora em que Alan Ruschel, Jackson Follmann, Neto e Rafael Henzel, os quatro sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense chegaram ao centro do gramado na Arena Condá, juntos, e começaram a falar, minha respiração ficou acelerada e os olhos vidrados, tentando enxergar o melhor possível lá de cima das arquibancadas do estádio. Mas, quando Henzel dedicou aquele momento aos jornalistas que morreram no acidente e que não podiam estar ali para cobrir aquele jogo tão especial, foi impossível segurar as lágrimas. Como não lembrar e pensar nos colegas que se foram fazendo o que mais gostavam, realizando o sonho de participar de uma cobertura tão relevante? Como controlar a emoção, vendo milhares de pessoas chorando, olhando para o céu, como se procurassem o seu anjo? Não tinha como. Me permiti, me emocionei, contei com os olhares afetuosos de outro colega que estava ao meu lado e, aos poucos, fui me recompondo. O tempo ajuda a cicatrizar a dor, mas segurar as lágrimas é um processo que ainda estou aprendendo, assim como outros tantos que perderam pessoas tão próximas. Naquele dia e noite tão especiais, em que a gratidão era o sentimento mais puro, o jogo acabou sendo um detalhe. O que o povo de Chapecó queria mesmo era retribuir todo o carinho e amor recebidos dos colombianos nas homenagens pós-acidente. A gratidão estava estampada nos rostos de todos, e os discursos de quem entrevistamos também eram assim. Todos diziam que nada do que fosse feito naquele dia seria suficiente para retribuir o que foi feito na Colômbia. Foi uma bonita homenagem e uma noite em que todos venceram, independentemente do placar. <br></p><p><b> Clique na imagem abaixo para acessar o ensaio. </b><br></p> <p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense