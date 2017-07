Equipe da Comcap trabalha para regularizar coleta de resíduos

Segundo informações da assessoria de comunicação da prefeitura de Florianópolis, desde o último sábado (15) foram coletadas 4,7 mil toneladas de resíduos sólidos na cidade. A coleta seletiva foi retomada na semana passada após a greve realizada pelos trabalhadores da Companhia Melhoramentos da Capital (Comcap).

A previsão é de que até amanhã, sexta-feira (21), o sistema terá dado conta da geração de resíduos acumulados.

A ação organizada pelo Departamento de Coleta chegou a ter 400 pessoas trabalhando ao mesmo tempo no sábado, quando garis e auxiliares operacionais se juntaram na tarefa de limpar a cidade. Atualmente a média é de 300 trabalhadores por dia.

As equipes de coleta seletiva e remoção ajudam os garis da coleta convencional até esta sexta-feira, depois disso o esforço integrado será para regularizar a coleta de materiais recicláveis na cidade.

A coleta foi retomada no meio da manhã de sábado e tem sido recolhida em média 900 toneladas dia, o que é praticamente o dobro do volume recolhido nesta época do ano, compara o gerente do Departamento de Coleta, engenheiro sanitarista Ulisses Bianchini.

“Com todo esse frio, o que as equipes da Comcap estão fazendo, impressiona. Nossa média diária está em 900 toneladas, praticamente o dobro dos dias normais”, afirma o engenheiro sanitarista.

Só na alta temporada, sempre com reforço de mão de obra temporária, a Comcap consegue recolher num único dia tamanha quantidade de resíduos. Isso demonstra o grande esforço que está sendo feito pelos empregados da Comcap.

Hoje será finalizada a coleta do lixo acumulado nos roteiros ímpares, onde usualmente a coleta é feita às terças, quintas e sábados. Caso da região do Rio Vermelho, Balneário Gaivotas, Sul do Campeche (só a coleta vespertina), Morro das Pedras, Tapera, Canto da Lagoa.

Amanhã devem ser cumpridos os roteiros pares, feitos às segundas, quartas e sextas, como Ribeirão da Ilha, Armação, Santo Antônio, Capoeiras, Barra da Lagoa.

A coleta da Comcap é toda monitorada por dois sistemas informatizados: o Rascol, de rastreamento de frota, e o Siscore, que registra os despachos da operação e fornece relatórios de pesagem. A direção da Comcap consegue visualizar a cada instante onde estão e quanto estão produzindo as equipes de coleta.

Nos locais em que o lixo ainda não foi coletado, a prefeitura pede que os cidadãos entrem em contato com o serviço de ouvidoria, telefones: 0800 643 1529 e 3271 6825.

Futuro

O fim da greve foi mediado por um acordo assinado entre prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Florianópolis (Sintrasem).

Entre as cláusulas do documento está o compromisso de que não haverá punições ou demissões em razão da greve e que a Comcap deverá aceitar os atestados médicos ou pedidos de licença de trabalhadores que podem ter sofrido ferimentos durante os protestos.

Não haverá ainda, subcontratação ou qualquer forma de terceirização dos serviços prestados pela Comcap, o que já havia sido afirmado pela prefeitura. Outro ponto é a compra de 10 caminhões compactadores para a coleta de resíduos sólidos, que era uma das reivindicações do Sintrasem.

A prefeitura anunciou uma série de ações para a Comcap com a mudança do modelo de gestão de empresa de economia mista para uma autarquia. A direção e os técnicos acreditam na recuperação da Comcap que acumula dívidas superiores a R$ 200 milhões. Com as novas iniciativas, a previsão é de que o custo operacional possa ser reduzido em até R$ 1 millhão ao mês.



Fonte: Floripa News