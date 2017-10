Equipe de remo de Florianópolis conquista medalha de ouro

A 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC) começa oficialmente na próxima sexta-feira (3), no entanto, em modalidade destacada do calendário oficial, Florianópolis já conquistou medalha de ouro.

No último domingo (29) a equipe de remo da Capital venceu com folga (47 pontos) o time de Blumenau, que ficou com a segunda colocação (30 pontos). O terceiro lugar ficou com Chapecó (27 pontos).

O esporte é o único disputado fora da cidade sede dos Jasc 2017 e não conta para a pontuação geral dos jogos, pois apenas sete municípios participaram, um a menos que o mínimo estabelecido.

A etapa estadual dos Jasc que ocorre de 3 a 11 de novembro em Lages terá a participação de 4.600 atletas de 96 municípios catarinenses disputando em 27 modalidades: atletismo, basquetebol, bocha, bolão 16, bolão 23, ciclismo, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, punhobol, remo, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro (armas curtas, armas longas e ao prato), triathlon, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

A delegação de Florianópolis vai aos Jasc com 270 pessoas, entre 246 atletas e 24 dirigentes competindo em 14 modalidades: triathlon (Masculino/Feminino), bocha (F), handebol (M), judô (M/F), karatê (M/F), taekwondo (M), voleibol (F), vôlei de praia (M), punhobol (M), tênis (M/F), tênis de mesa (M), ginástica artística (M/F), ginástica rítmica e ciclismo (M/F).

A expectativa é de que a Capital do estado fique entre os cinco primeiros na classificação geral dos Jasc. Desde 2012, Florianópolis não é o grande campeão dos Jogos Abertos de Santa Catarina.

De acordo com secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Márcio Alves, no início deste ano as equipes e os atletas estavam desmotivados, consequência da falta de comprometimento da gestão passada com o esporte.

Neste ano todos os convênios, tanto de representação como os comunitários, estão com o pagamento em dia, o que possibilita mais oportunidades para os esportistas. “O nosso desempenho está diretamente relacionado à responsabilidade que o município tem com o esporte”, enfatizou o secretário.



