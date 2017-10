Equipe de Unidade Básica de Saúde de Biguaçu desenvolve ações em escola

Na última semana a equipe da Unidade Básica de Saúde de Tijuquinhas e Estiva desenvolveu atividades do Programa de Saúde Na Escola (PSE) no Centro de Educação Infantil Municipal Dona Lili, localizado ao lado da unidade, que atende crianças de 0 a 5 anos de idade.

As visitas do PSE vêm sendo realizadas desde julho deste ano. A pactuação “Saúde x Educação” foi realizada em junho de 2017, com prazo para o término das atividades do Programa de Saúde na Escola até dezembro de 2017, no qual cada Unidade Básica de Saúde ficou responsável por uma unidade escolar. Entre as atividades, estão a verificação da carteira de vacinação, verificação da saúde auditiva, promoção de saúde bucal e nutricional e avaliação antropométrica. Além das equipes das Unidades Básicas de Saúde, também participam profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

“No CEI Municipal Dona Lili existem alunos moradores de Tijuquinhas e também de Cachoeiras e São Miguel, que são de responsabilidade de outra Unidade Básica de Saúde, mas nem por isso deixamos de atendê-los. Cada seja identificada alguma alteração nessas crianças, comunicamos à escola, à família e encaminhamos o caso para a unidade onde ele é atendido. Lá será feita a buscativa desse paciente e ele terá prioridade de atendimento, por participar do Programa de Saúde na Escola”, explica a enfermeira coordenadora da UBS Tijuquinhas, Cristiane Silva de Jesus. Segundo ela, as mães também enviam recados nas agendas das crianças, informando qualquer problema de saúde e solicitando atenção especial, caso seja necessário.

Para o secretário municipal de Saúde, Dr. Heron Felício Pereira, “atividades como essa comprovam como a nossa Rede Municipal de Saúde está integrada, realizando ações de promoção, prevenção e atenção à saúde”.

“O Programa Saúde na Escola é realizado por todas as Unidade Básicas de Saúde do município de Biguaçu e integra de maneira permanente a educação e a saúde, proporcionando uma melhora da qualidade de vida das crianças e jovens do nosso município que ainda estão em fase de pleno desenvolvimento”, ressalta o prefeito Ramon Wollinger.



Fonte: Floripa News