Equipes da divisão de base do Flamengo disputam torneios nos EUA e Europa

– Generation Cup e Verona Soccer Cup são competições muito prestigiadas –

Rio – O futebol de base do Flamengo estará representado por sua equipe Sub-17 em importantes torneios nos Estados Unidos e na Europa: a Generation Adidas Cup e a Verona Soccer Cup.

Disputada na casa do Dallas FC em Frisco, no Texas, a Generation Adidas Cup reúne 16 equipes das Américas do Sul, Norte, Central e Europa. O Flamengo está no grupo B, ao lado de LA Galaxy (EUA), Sporting Kansas City (EUA) e Eintracht Frankfurt (ALE). O primeiro colocado de cada grupo avança para as semifinais da competição.

No fim do mês de abril, será a vez de os Garotos do Ninho visitarem a Europa. A estreia na 28ª Verona Supper Cup, disputada na região de Verona, na Itália, será no dia 28.04 contra o Arsenal, da Inglaterra, no Estádio Gavagnin, em Veneza. Completam o grupo B da competição internacional as equipes italianas do Atalanta e do Chievo Verona, que o Flamengo enfrentará em seguida. Os dois primeiros colocados de cada grupo jogam as semifinais da competição.

“A importância de realizarmos um intercâmbio disputando competições internacionais como essas, é proporcionar aos nossos atletas a oportunidade de jogarem contra e de se relacionarem com as principais equipes do futebol mundial, enfrentando atletas de diferentes culturas e modelos de jogo. Não temos dúvidas de que isso dará a eles uma experiência fantástica tanto nas suas vidas pessoais, que também é uma grande preocupação nossa, como no seu desenvolvimento desportivo. Além disso, podemos balizar o nível de nossos atletas com o principal mercado do futebol”, explicou Carlos Noval, Diretor do Futebol de Base do Flamengo.

O time sub-15 rubro-negro também viajará para a disputa de torneios na Europa. Os jovens participarão, entre os dias 14 e 17 de abril, da oitava edição do torneio Memorial Stefano Gusella, em Turim, competição que reúne equipes de base de prestigiosas equipes da Itália e do resto da Europa, como Juventus, Milan, Roma, Sampdoria, Napoli, Spartak Moscou, CSKA e Espanyol.

