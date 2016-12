"Era meu sonho de menina", diz Carla Perez sobre festa de 15 anos da filha

Carla Perez e Xanddy organizaram uma festa nesta sexta-feira (23) para comemorar os 15 anos da filha mais velha, Camily Victória. Com tema clássico, o evento ocorreu na Mansão Solar Cunha Guedes, um buffet de alto requinte, em Salvador. Com informações do portal EGO.

A debutante filha dos artistas exibiu três vestidos do estilista Elcimar Badu. Ela dançou com o pai, o irmão Victor Alexandre e os tios mais próximos, além da tradicional valsa com o primo, Rafael Marques.

Carla Perez afirmou que a festa é a concretização de um sonho de criança. "Além de poder realizar um sonho da minha princesa, eu também estou me realizando, pois meus pais não tiveram condições de fazer uma Festa de 15 anos para mim. Meu sonho de menina, agora se realiza na menina do meu coração”, declarou a ex-dançarina do É o Tchan.

Fonte: diariodonordeste