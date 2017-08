Escola em Florianópolis terá colheita de vegetais aberta à comunidade

A Escola Básica Municipal Virgílio dos Reis Várzea, em Canasvieiras, realizará a primeira colheita do ano da horta da unidade neste sábado, das 8h às 12h, reunindo alunos, pais, responsáveis e toda a comunidade.

O evento, chamado de “Colhe e Pague”, tem o objetivo de arrecadar dinheiro para a formatura da turma do 9º ano matutino.

De acordo com o diretor da escola, Ildo Turatti, os próprios alunos compraram as mudas e fizeram os canteiros, no contraturno das aulas. “A horta é totalmente orgânica, a turma cuidou da adubação e fez até uma escala para regar as plantas”, explica.

O canteiro conta com alface, cebolinha, salsinha, repolho, couve e berinjela.

Serviço

O quê? Colhe e Pague

Quando: Sábado, 12 de agosto, das 8h às 12h

Onde: Escola Básica Municipal Virgílio dos Reis Várzea, Rua Manoel Mancellos Moura, 170, Canasvieiras. Florianópolis (SC)



Fonte: Floripa News