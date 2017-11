Escola municipal de São José realiza Festival dos Biomas Brasileiros

Na noite dessa quinta-feira (23), a Escola Básica Municipal Professor Altino Corsino da Silva Flores, localizada no bairro Santos Dumont, em São José, realizou sua 6º Mostra Pedagógica. O evento teve como tema os biomas brasileiros e reuniu sete turmas do 1º ao 5º ano para exposição de trabalhos e apresentações de dança. Hoje, a escola fica aberta para visitação.

A diretora geral, Silvia Regina Bastos Silva explica que o tema é escolhido no início de cada ano. Os professores trabalharam com o assunto em sala de aula e a partir do segundo semestre as atividades para o Festival dos Biomas começaram a ganhar forma. O envolvimento e a presença dos familiares são fatores que contribuem muito com o sucesso do projeto. “Os pais esperam por esses dias, eles realmente se preparam para vir”, comenta.

Em maio, a instituição também organiza a Festa da Família, onde outros valores são desenvolvidos com as crianças, como o respeito às diferenças. Este ano, centenas de pessoas compareceram e puderam acompanhar apresentações de dança, música e teatro. Houve sorteio de brindes e as famílias participaram de uma janta.

A escola Altino Flores é uma das três instituições da rede pública do município a possuir ensino integral do 1º ao 5º ano. Com estudantes do 6º ao 9º ano na aprendizagem regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno. Em 2018 a escola irá completar 50 anos, ela é a segunda mais antiga do município.

Durante o festival, cada grupo de estudantes representou um bioma diferente: (Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia e Pampa). Veja as fotos abaixo:

Nas salas de aula, os biomas foram representados com diversos materiais. Além disso, foram distribuídos pratos típicos. Na sala Pantanal, a professora entregava arroz doce aos visitantes.



