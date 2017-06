Escolha feita: Marcelo Cabo é o novo técnico do Figueirense

<p>Marcelo Cabo é o novo técnico do Figueirense. O clube anunciou o acerto com o treinador que vai suceder Márcio Goiano, demitido na manhã de quarta-feira. Carioca de 50 anos, o novo comandante chega abalizado pelo trabalho realizado no Atlético-GO na edição passada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Dragão subiu à elite do futebol nacional e foi campeão da Segundona.<br></p><p>Marcelo Cabo tem algo em comum com Goiano para o acordo com o Furacão: conhece o clube. Cabo trabalhou como auxiliar técnico nas temporadas de 2011 e 2012, quando a equipe era dirigida por Jorginho e Branco, respectivamente. No primeiro dos dois anos, por sinal, esteve na campanha que resultou com o sétimo lugar geral. É a segunda vez que ele vai trabalhar em Santa Catarina como treinador. Em 2009 ele era o responsável pelo Tubarão pelas primeiras rodadas do Campeonato Catarinense.</p><p>Ainda, ele tem no currículo, como técnico, Ceará, Resende, Tombense, Volta Redonda e Bangu, além de passagem pelo futebol árabe pelo Al-Nasr e Al-Arabi (ambos do Kuwait) e ter treinador a seleção da Arábia Saudita.</p><p><b>Acesse a tabela da Série B <br>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense