Espetáculo "Asas" propõe reflexão sobre até que ponto é possível alçar voo na sociedade contemporânea

<p></p> Foto: credito Márcio Henrique Martins,divulgaçao / divulgaçao <p>Em tempos de crise, angústia, insegurança e medo, a companhia de dança South Flavor propõe uma realidade invertida em seu espetáculo <i>Asas</i>, em cartaz no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis nesta terça e quarta-feiras.</p><p>— A gente queria, a partir da dança, trazer novas formas de ver e pensar o ser humano na sociedade, que não replicasse a violência social que a mídia expõe e que a gente vive. Por isso, o espetáculo tem músicas suaves, escolhidas para que pudessem gerar esperança e alegria para o dia a dia. Tendo em vista tudo que tem acontecido, seria redundante a gente construir um espetáculo violento pra falar de violência. A gente resolver fazer o oposto — explica Elisa Schmidt, diretora do trabalho e uma das bailarinas do grupo. Os outros integrantes são Gui Fant, Julia Milan, David Botelho, todos professores da escola de dança Cenarium. </p> Foto: Renato Gordo / Divulgação <p>Companheirismo, confiança, amizade e amor são alguns dos sentimentos que o espetáculo pretende despertar no público em <i>Asas</i>, o primeiro espetáculo da Cia., que estreou em 2016, com uso de técnicas aéreas e danças urbanas. Para as novas apresentações na Capital, o grupo reconstruiu a montagem usando técnicas do teatro de sombras, com silhuetas performáticas desenvolvidas por César Rossi, e orquestra ao vivo – participam da performance a Orquestra Acadêmica da Udesc e o grupo Regional Choro Ilhado. O repertório é composto por obras de Pixinguinha e Chico Buarque e clássicos do cancioneiro popular brasileiro, com arranjos criados especialmente para <i>Asas</i>. </p><p> — Mas partimos de um mesmo fio condutor, que é a questão de até que ponto podemos alçar voo na sociedade contemporânea. O nome do espetáculo vem do mito grego de Ícaro, que queria construir asas para fugir, mas as produziu com cera e quando foi diante do sol, derreteu. Isso foi uma imagem emblemática para falar da nossa tentativa de sair do capitalismo e da sociedade do consumo — explica a diretora. </p><p>A Cia. South Flavor nasceu em 2014. No ano seguinte, começou uma pesquisa viabilizada por meio de uma campanha de financiamento colaborativo via Catarse, concluída em 2016. A curta temporada de <i>Asas</i> terá parte da verba destinada ao Instituto Guga Kuerten. </p><p><b>Agende-se</b><br>Cia. South Flavor apresenta <i>Asas</i><br><b>Quando</b>: terça (20) e quarta-feira (21), à s 20h<br><b>Onde</b>: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC 401, 4600, Saco Grande)<br><b>Quanto</b>: R$ 20 ou R$ 10 e 1kg de alimento não perecível</p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Documentário sobre nazismo em SC abre o festival FAM 2017 <br></b></p><p><b> Agenda da semana: veja 7 eventos que ocorrem em Santa Catarina <br></b></p><p><b> “American Gods”: série destaca universo fantástico de Neil Gaiman, autor inglês que é sucesso no Brasil </b></p><!– contentFrom:cms –>

