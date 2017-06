Espetáculo Autobiografia Autorizada, de Paulo Betti, marca os 40 anos de carreira do ator 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Há algum tempo Paulo Betti queria fazer um monólogo, voltar para o teatro, encontrar e conversar com o público. Mas nunca planejou isso. Foi depois que um amigo escreveu para ele monólogo sobre a morte, em que o personagem falava sobre a empregada doméstica da mãe, que ele se deu conta de que talvez seria mais interessante falar da própria história.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Comecei a achar incômodo, porque minha mãe era empregada doméstica — contou, por telefone.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Em <i>Autobiografia Autorizada</i>, o ator de 64 anos mergulha nas memórias da infância. Ao contar o próprio passado, cheio de percalços, de certa forma compartilha uma história em comum com tantos brasileiros. Décimo quinto filho de uma camponesa analfabeta que trabalhava como doméstica no interior de São Paulo e de um pai esquizofrênico, Betti saiu do mundo rural para ser um ator aclamado no país (participou de quase 70 telenovelas e atuou em cerca de 30 filmes). O espetáculo, que estreou há dois anos no Rio e tem direção de Rafael Ponzi, terá três apresentações em Florianópolis, entre sexta e domingo, no Teatro Pedro Ivo. No sábado, o ator participa de conversa com o público.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Como nasceu a ideia de criar essa peça?<br></strong>Sempre tomei notas, mas nunca tive o projeto de escrever. Não pensava em botar minha vida como tema. Estou vendo o teatro como forma de encontrar as pessoas e renovar encontros. Como ir em busca de conversas com parentes e amigos. Gosto da ideia de ir a Floripa e encontrar o Mario Prata, ou a Salvador e ver o Celso Nunes… Viajar com teatro é como voltar para casa dos pais. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Sua história de vida e superação é parecida com a de muitas pessoas…</strong><br>Na peça, conto minhas memorias da infância e adolescência. Acaba quando vou para escola de artes dramáticas. É uma historia comum. Muita gente da minha geração foi pobre e trabalhou cedo. Quando me bateu isso, percebi que já tinha escrito. A vida inteira eu venho escrevendo as circunstâncias da minha infância. Sempre fui tomador de notas e é uma peça sobre isso também: a observação que o menino fazia sobre a família, o desejo de processar aquilo que eu estava passando… Eram circunstâncias dramáticas para a vida de uma criança. Por isso é uma peça sobre a infância, o ensino público e sobre a importância de tomar notas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Como conseguiu levar humor e poesia para circunstâncias tão dramáticas?</strong><br>A peça é focada no humor. Em 50%, o público ri. Tem 25% de drama e 25% de poesia, porque tentei tratar com humor e poesia. Não só poesia no tratamento do texto. Eu não improviso, tudo é decorado. Cada palavra foi pensada. Parece improvisado, e isso é o que eu pretendo, mas não é. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Como eram essas notas que você tomava? Você ainda mantém esse hábito?<br></strong>Mantenho. É como fotografia: se você fotografar, você lembra. Quando comecei a escrever minha coluna [Paulo Betti escrevia uma coluna autobiográfica no jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba (SP), nos anos 90], parei de tomar notas porque a coluna eram as anotações. Agora voltei. Na época, escrevia sobre “estar fora”, porque sempre tive essa questão com o lugar onde nasci e tinha vontade de compartilhar as experiências que estava vivendo. Eu saí de um lugar muito remoto, um pequeno quilombo com quatro ruas de terra, numa baixada. Ali foi meu universo até os 20 anos. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Teve algum episódio da sua vida que foi doloroso ou difícil rever?<br></strong>Tudo. A gente não passa incólume. Tudo era muito delicado e muito íntimo. Aos poucos fui aprendendo e sentindo com o público o que merecia ficar. Narro a morte da minha mãe, dos meus avós, do meu pai. E ainda faço o público dar risada. Porque afinal é natural que meu avô tenha morrido, e isso há 50 anos. Os atores costumam dizer que não levam trabalho para casa, mas é mentira. Evidentemente que quando falo esses temas na peça, isso está dentro de mim, estou rememorando. É um processo psicanalítico muito forte e muito intenso. Mas não tem saída. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Agende-se</b><br>Autobiografia Autorizada, com Paulo Betti<br><b>Quando</b>: sexta e sábado, à s 21h; domingo, à s 20h<br><b>Onde</b>: Teatro Pedro Ivo (Rodovia SC-401, 4.600, Saco Grande, Florianópolis)<br><b>Quanto</b>: R$ 50. Sócios do Clube do Assinante têm 40% de desconto no ingresso à venda na bilheteria do teatro e no site <b> Blueticket </b><br>Informações: (48) 3665-1630</p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Larissa Manoela, maior estrela teen do país, estrela filme “Meus 15 Anos” <br></b></p><p> <b>Peça de Criciúma “O Sapateiro” participa de festival nacional de circo em São Paulo</b> </p><p> <b>Andrey Lehnemann: conheça alguns dramas de tribunais que fizeram sucesso</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense