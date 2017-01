Espetáculo Elas por Elas reúne cantoras catarinenses no CIC

<p>Iara Germer, Dandara Manoela, Tatiana Cobbett, Jana Gularte e Carol Voigt, cantoras catarinenses que se conheceram graças ao Sonora Ciclo Internacional de Compositoras, realizado no fim do ano passado, se preparam para um novo encontro no palco. </p><p>O espetáculo Elas por Elas rola na sexta (27) dentro da programação do Verão Cultural do CIC. O show tem como inspiração a união das vozes em cânticos populares, em formato de canto coletivo, como também foi todo o processo de construção do espetáculo. </p><p>- Temos em nós a força de um organismo que integra vários lugares de fala. Como resultado, teremos um show marcado pela diversidade, tanto de gênero, quanto étnica e geracional. Não levantamos bandeiras, somos a própria bandeira – afirma a cantora Tatiana Cobbett.</p><p>Imperdível!<br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense