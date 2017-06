Espetáculo Universo Casuo recebe críticas do público no Estado

<p>Foram muitas e muitas críticas ao espetáculo circense Universo Casuo, desenvolvido e criado por Marcos Casuo e apresentado no último fim de semana no Estado. Quem foi esperava algo mais artístico e encantador do ex-protagonista do espetáculo Alegria, do <i>Cirque du Soleil,</i> mas encontrou um espetáculo de certa forma tenso e sem grandes surpresas.</p><p>Reclamações também da estrutura, com palco pequeno e cadeiras de plástico. Na metade da apresentação grande parte do público já havia deixado o Centrosul. </p><p><b>E +</b></p><p>Alice Caymmy, neta de Dorival Caymmi, deve fazer uma participação especial amanhã no evento acústico que acontece no CIC e que homenageia a obra de Tom Jobim.</p><p>Francine Amaral e Marcos Koerich, que foram para Bali prestigiar o casamento de um casal de amigos, estão voltando com uma novidade: ficaram noivos!<br></p><p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Bela Gil faz palestra nesta terça sobre alimentação saudável <br> Catarinenses aproveitam o fim de semana para fazer turismo interno <br> Atleta e treinador de Santa Catarina participam de prova que é o dobro do Ironman <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense