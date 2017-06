Essa é para os fãs do homem morcego, Batman para colecionar

Os fãs de Batman já podem ter em casa as versões em DVD, Blu-ray e 3D de Lego Batman: o filme. A animação com peças que lembram as montagens de Lego chegou recentemente a Livrarias Catarinense e já está na lista dos produtos mais vendidos. É grande a movimentação na loja e as compras pelo site entre os colecionadores de produtos licenciados do personagem, os fãs do herói de Gothan City e os apaixonados por Lego.

Coloridos e divertidos, os personagens da animação se movimentam de maneira rápida e fluida e isso garante um tom engraçado ao filme. A obra apresenta uma lição sobre a importância da família e a necessidade de se aprender a trabalhar em grupo com uma linguagem bem-humorada e que atende a todas as faixas-etárias de fãs do homem-morcego. É daquele tipo de filme icônico para colecionar e rever várias vezes.



Fonte: floripanews