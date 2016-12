Está na hora de rever o recesso dos servidores públicos

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Um diretor do <b> Sapiens Parque </b> sofreu um acidente no <b> norte da Ilha </b>, com fratura dupla na perna. Realizou radiografia e o médico recomendou cirurgia. Não havia ortopedista na especialidade desejada nos hospitais de <b> Florianópolis </b> consultados. Ou estão todos de férias ou foram beneficiados pelo decreto governamental de ponto facultativo. As atividades no serviço público estadual foram suspensas dia 21 de dezembro e só serão retomada no dia 9 de janeiro de 2017.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Um professor da <b> UFSC </b> teve que efetuar uma pesquisa na Biblioteca Pública do Estado. Compareceu no edifício central da Capital. Está fechado e só será reaberto também no dia 9 de janeiro.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O <b> Imperial Hospital de Caridade </b> enfrenta grave crise, suspendeu todos os atendimentos por conta de uma greve irresponsável comandada pelo sindicato. Boa parte dos funcionários – enfermagem, cozinha, higienização, exames, etc – abandonou os pacientes com aval e patrocínio destes sindicalistas que não têm nenhum compromisso com a vida humana. Trataram uma unidade hospitalar comprometida com seres humanos fragilizados como se fosse uma fábrica de automóveis ou uma indústria têxtil.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Muito mais grave: antes de mandar bloquear os escassos recursos do hospital, reserva para compra de medicamentos urgentes, o <b> Tribunal Regional do Trabalho </b> tinha o dever de ouvir a direção do Caridade. Saberia, então, que o governo estadual e a Prefeitura devem 1 milhão 600 mil reais pelo atendimento de pacientes do <b> SUS </b> desde 2014. E a Secretaria Estadual da Saúde e a Prefeitura o que fizeram? Todos de ponto facultativo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>2017 chegou. Fala-se muito em reformas. Por que, afinal, servidores públicos tem 20 dias de folga e os empregados da iniciativa privada trabalham de segunda a sexta-feira? Por que a discriminação?</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ou trabalham todos ou todos devem gozar da mesma folga! </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> PSDB libera Vicente Caropreso para assumir Secretaria da Saúde </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Eleição do novo procurador-geral de Justiça será dia 3 de março </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Casan mostra eficiência e resultados positivos após críticas nos últimos anos</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense