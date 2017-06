Estado aceita decreto de situação de emergência de seis municípios em SC

<p>O governo de Santa Catarina homologou, entre os dias 14 e 23 de junho, seis decretos de situação de emergência após as <b> chuvas que atingiram o Estado entre maio e junho deste ano </b>. Conforme a Secretaria de Estado da Defesa Civil os municípios que tiveram o decreto aceito são Lages, São José do Cerrito, Rio do Sul, Bom Retiro, Brusque e Chapadão do Lageado. </p><p>Todas essas cidades estão classificados no chamado nível 2. Nesta situação é levado em consideração eventos de média intensidade, que precisem de recursos próprios, do Estado ou Federal para restabelecimento imediato. Agora, com a situação de emergência homologada, esses municípios poderão solicitar verba para a infraestrutura pública, como pontes e estradas. Para isso, são duas etapas, explica a Defesa Civil. </p><p>Num primeiro momento os gestores municipais pedem verbas para a ação emergencial, chamada de ação de resposta, e em seguida para a ação definitiva, que é a parte onde ocorrerão obras de reconstrução. Dentro desse cronograma, a ação emergencial via governo federal não tem contrapartida do município. A cidade apena preenche um plano detalhado de resposta no Sistema Integrado de Desastres. Já a ação de reconstrução via Estado o município entra com contrapartida de 0,50% da receita corrente líquida da cidade nos últimos 12 meses. </p><p>Outras 19 cidades ainda aguardam a homologação do decreto, sendo oito no chamado nível 1 (Atalanta, Ipira, Ipumirim, Lontras, Piratuba, São Carlos, Xanxerê e Xaxim) e o restante no nível 2 (Agronômica, Agrolândia, Concórdia, Correia Pinto, Ituporanga, Laurentino, Otacílio Costa, Rio do Oeste, Campo Belo do Sul, Capão Alto e Seara). </p><p>Conforme a secretaria no nível 1 são levados em consideração todos os desastres de pequena intensidade, com danos humanos consideráveis e quando a normalidade pode ser restabelecida com recursos locais. É necessário que os municípios comprovem os danos, o que é feito por meio de relatórios emitidos pelo serviço de assistência social.<b><br></b></p><p><b>Leia também:<br> Governo Federal disponibiliza R$ 20 milhões para cidades afetadas por chuvas em Santa Catarina <br><br> Após chuvas, governo de SC estima prejuízos na ordem de R$ 40 milhões<br> <br> Após três semanas de interdição, DNIT libera as duas faixas da BR-282 em São José do Cerrito <br><br> Setor empresarial de Rio do Sul estima perdas de R$ 73,4 milhões com a enchente </b><br></p><p><b> Maio de 2017 foi o mais chuvoso dos últimos 25 anos em Santa Catarina </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense