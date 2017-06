Estado altera protocolo para prisão de policiais

<p>A repercussão das últimas prisões envolvendo policiais civis e militares de Santa Catarina, marcadas pela troca de farpas entre as duas instituições, resultou em uma portaria que estabelece regras para as próximas ocorrências com detenções de agentes. O protocolo da Secretaria do Estado da Segurança Pública (SSP) surge como uma tentativa de evitar novos conflitos entre os poderes. </p><p>As medidas valem para prisões em flagrante, preventivas ou temporárias de integrantes das polícias Civil e Militar, além dos bombeiros e de servidores do Instituto Geral de Perícias (IGP) e do Detran. De acordo com a proposta, as detenções em flagrante deverão ser comunicadas imediatamente à chefia ou ao comando regional do servidor preso. </p><p>Também é determinado que todas as prisões preventivas e temporárias sejam comunicadas com antecedência à corregedoria da instituição do servidor suspeito. A mesma medida vale para os cumprimentos de mandados de busca e apreensão, seja na casa ou no local de trabalho do preso. </p><p>O documento ainda aponta que a condução do trabalhador detido deve acontecer, preferencialmente, em uma viatura da instituição em que atua. Um oficial da PM, por exemplo, teria de ser levado à delegacia em um carro dos próprios militares, enquanto um delegado teria de ser conduzido numa viatura da Polícia Civil. </p><p>O estopim da crise entre as polícias Civil e Militar no Estado foi a prisão de seis militares de Balneário Camboriú durante ação da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade, em maio. Em buscas no batalhão da PM, <b> um delegado chegou a publicar uma selfie dentro da corporação </b>, episódio que gerou ainda mais revolta entre os militares. Os soldados são investigados pela prática de violência física e psicológica para obter a confissão de um suspeito de homicídio em 10 de abril. </p><p><b>Divulgação fica restrita a secretaria </b></p><p>A divulgação das ocorrências envolvendo a prisão de servidores da segurança pública também recebeu restrição: as informações deverão ser repassadas exclusivamente pela assessoria de imprensa da SSP/SC. Assim, policiais e servidores terão menos autonomia para se pronunciar sobre as ações. </p><p>Os novos procedimentos foram publicados em portaria no Diário Oficial do Estado na última terça- feira, em substituição à s regras anteriores. O documento antigo, que vigorava desde 2010, tinha determinações mais genéricas, voltadas à necessidade de que algum superior do servidor a ser preso fosse comunicado dos fatos. </p><p><b>Delegado defende polícia unificada </b></p><p>Só a unificação das polícias colocaria fim ao conflito de atribuições e acabaria com as polêmicas recorrentes, defende o presidente da Associação dos Delegados de Santa Catarina (Adepol), Ulisses Gabriel. Enquanto as polícias Civil e Militar não atuarem sob o mesmo comando e compartilharem a mesma estrutura, aponta o delegado, as normas da portaria terão efeito apenas temporário. </p><p>No entendimento do representante da Adepol, o foco do conflito entre as corporações está na atuação da PM em frentes de investigação que deveriam ser exclusivas da Civil. </p><p>— Um investiga e outro preserva a ordem pública. A resolução do problema se dará com o efetivo cumprimento das atribuições constitucionais de cada polícia. Se fossem preservadas as atribuições, os problemas não aconteceriam e a portaria seria desnecessária — defende.</p><p>Para o delegado, a unificação das polícias minimizaria o duelo de vaidades e otimizaria os recursos. Nesse caso, diz ele, uma única instituição poderia abrigar setores de investigação, de policiamento ostensivo, além dos serviços administrativos.</p><p>— O que importa é ter um comando que faça um trabalho de investigação, oriente o preventivo. Com disciplina, hierarquia, mas uma polícia mais democrática, mais voltada à preservação dos direitos humanos — conclui.</p><p><b>O que determina a portaria</b><br></p><p>- A prisão do policial ou demais servidores da SSP/ SC deverá ser comunicada imediatamente à chefia regional ou ao comando regional do servidor preso para que algum integrante da mesma corporação acompanhe os procedimentos </p><p>- A condução do policial ou servidor deverá ocorrer, preferencialmente, em viatura da própria corporação se o carro estiver presente no local da prisão, e o trajeto deve ser diretamente do local da prisão para o local da formalização do ato </p><p>- O cumprimento de prisão preventiva ou temporária deverá ser comunicado com antecedência à corregedoria da instituição do servidor a ser preso, devendo estar presente o próprio corregedor ou outra pessoa por ele indicada. O mesmo procedimento deverá ser adotado nos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão na casa ou no local de trabalho do servidor </p><p>- A participação no cumprimento e na execução dos procedimentos deve ser restrita aos membros das instituições integrantes da SSP/ SC </p><p>- A divulgação de informações sobre as ocorrências envolvendo integrantes das instituições que compõem a SSP/ SC deverá ser feita exclusivamente pela assessoria de imprensa da secretaria </p><p>- A corregedoria da instituição envolvida na ocorrência deverá promover a imediata instauração de procedimento disciplinar para apuração do fato </p><p><b>Leia mais notícias:<br></b><b> Polícia Civil divulga detalhes da ação que investiga PMs por tortura </b><b><br> Justiça condena policiais por lesões corporais graves a uma família de Biguaçu <br></b><b> Policial que matou outro PM em motel ficará preso em batalhão de Joinville <br></b><b> Para comando, morte de PM em Joinville deve ser tratada como crime passional </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense