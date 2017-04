Estado define estratégias para combater escalada da violência em Florianópolis em 2017

<p>Intensificar o policiamento ostensivo em áreas vulneráveis, reforçar o efetivo da Delegacia de Homicídios, criar uma força-tarefa para o cumprimento de mandados de prisão de acusados de crimes e reforçar as ações de inteligência. Essas serão as estratégias da Secretaria de Segurança Pública para conter a escalada da violência em Florianópolis nesse começo de ano. </p><p>O plano foi definido na manhã desta segunda-feira em uma reunião do gabinete de crise da pasta, formado pelo secretário Cesar Grubba; o secretário-adjunto, delegado Aldo Pinheiro D’Ávila; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Henrique Hemm; o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Nitz, e o diretor de Informação e Inteligência, delegado Mauro Cândido Rodrigues. A reunião foi realizada a portas fechadas e não foi concedida entrevista para a imprensa. </p><p>Entre janeiro e 10 de abril, foram 66 mortes violentas na Capital, número muito superior ao registrado no passado. Em todo o ano de 2016, foram 92 mortes violentas. Em 2015, esse número foi de 67. </p><p>No fim de semana, um dos três feridos no confronto da última quarta-feira na Costeira morreu no Hospital Regional de São José. Os outros dois continuam internados. Três homens morreram no local. </p><p><b>Situação em Joinville</b></p><p>Na maior cidade do Estado, já ocorreram 43 mortes violentas desde o começo do ano — cinco a mais que no mesmo período do ano passado. Os dados são de um levantamento feito pelo jornal A Notícia. </p><p><b>Leia mais</b></p><p><b> Florianópolis chega a 63 mortes violentas em 2017 </b><br></p><p> <b>”Nossa resposta será proteger a sociedade”, diz Colombo sobre chacina </b> <br></p><p><b> Choro, medo, silêncio e horror: o clima na Costeira após a chacina </b><br></p><p><b> Detento é assassinado no Complexo Penitenciário de Florianópolis </b><br></p><p><b> Homem é morto a tiros na Cachoeira do Bom Jesus, em Florianópolis </b></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense