Estado paga segunda parcela do 13° salário nesta quinta-feira

O Governo do Estado paga nesta quinta-feira (22) a segunda parcela do 13 salário dos mais de 140 mil servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas. A medida deverá injetar aproximadamente R$ 400 milhões na economia cearense no mês de dezembro. “Em um momento de profunda crise financeira no País, quando a maioria dos estados brasileiros não vem conseguindo honrar seus compromissos, o Ceará cumpre rigorosamente com suas obrigações. Continuaremos trabalhando firmes com muita responsabilidade para que nosso estado siga no rumo certo do crescimento e melhoria de vida dos cearenses”, afirma o governador Camilo Santana.

Segundo o secretário da Fazenda, Mauro Benevides Filho, priorizar o pagamento dos servidores é um compromisso dessa gestão, mesmo com a redução das receitas transferidas da União em R$ 466 milhões, de janeiro a novembro desse ano. "Além de estarmos cumprindo com um compromisso histórico de garantir o benefício aos nossos servidores, estaremos movimentando a economia com a injeção desses recursos”, argumenta. A primeira parcela do 13 salário dos servidores cearenses foi paga em 5 de julho último, tendo sido o Ceará o primeiro estado a pagar o benefício no País.

Fonte: diariodonordeste