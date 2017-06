Estado provoca debate sobre a política nacional de Pesca 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Após mais uma temporada pra lá de confusa enfrentada pelos <b> pescadores artesanais </b> de Santa Catarina, com muita burocracia, fiscalização e limitação na liberação de licenças, começa a ganhar força a criação de uma política nacional de <b> pesca </b> no país, nos mesmos moldes da já existente para a agricultura. Durante encontro do Fórum Parlamentar Catarinense com <b> Michel Temer </b>, na terça-feira, o senador<b> Dário Berger </b> (<b> PMDB </b>-SC) apresentou a sugestão que foi bem recebida pelo presidente. O foco está na descentralização dos licenciamentos, respeitando as peculiaridades de cada região, como a da costa catarinense.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Para o advogado Ernesto São Thiago, especialista nesse tipo de tema, a ideia é excelente e já possui inclusive um grupo de trabalho institucional trabalhando no assunto. No próximo dia 20 está prevista audiência pública na <b> Câmara dos Deputados </b>, proposta pelo deputado João Rodrigues (<b> PSD </b>-SC), para avançar neste projeto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Thiago explica que o governo precisa criar, inclusive, mecanismos para garantir preços mínimos do pescado, seja com estoques reguladores, seja fomentando cooperativas de pesca ou criando mecanismos para o estabelecimento de contratos futuros de pescado. E aí é que que entra o estabelecimento de cotas: se todo mundo completar a cota, tem-se o preço mínimo, se não completar, o preço sobe. Hoje o pescador, especialmente o artesanal, fica na mão do atravessador que faz uma gambiarra de “contrato futuro”, antecipando recursos para investimento em apetrechos de pesca, mas sem garantir preço mínimo para o pescado, pagando depois o que bem lhe convier, arrochando o pescador quando ele mais precisa fazer dinheiro, no auge da safra”, diz o advogado.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A ideia não chega a ser nova, já está prevista em um decreto de 1934 do então presidente Getúlio Vargas. Basta boa vontade para o governo federal atualizar a legislação. O setor pesqueiro catarinense agradece.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> </p><p><b> Prefeitura da Capital promove reunião com lideranças comunitárias da região continental </b><br></p><p> <b>Extra na conta: Celesc distribui R$ 29,4 milhões entre os funcionários</b> <br></p><p> <b>Por apenas um voto, Câmara da Capital não aprova revisão de empréstimo com Badesc </b> <br></p><p><b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense