"Estou feliz por estar vivo mas perdi muitos amigos", afirma Neto, antes de deixar o hospital

<p>O zagueiro Neto, um dos seis sobreviventes do voo da Lamia que levava a delegação da Chapecoense para Medellín-COL, terá alta no início da tarde desta quinta-feira.</p><p>No final da manhã desta quinta-feira ele fez uma declaração na coletiva com os médicos da Unimed, onde estava internado.</p><p>- Estou feliz por estar vivo mas perdi muitos amigos – afirmou o zagueiro.</p><p>Com a voz fraca e abatido, Neto lembrou que ficou dez dias desacordado após o acidente, inclusive em coma induzido, e agradeceu ao apoio recebido.</p><p>- Agradeço a todos que, desde que descobriram que eu estava vivo, oraram por mim, tem sido uma situação difícil – declarou.</p><p>Neto lembrou das famílias das vítimas, dos filhos que perderam seus pais e dos pais que perderam seus filhos.</p><p>- Um beijo no coração de todos – disse.</p><p>Ele afirmou que ainda está caíndo a ficha. E agradeceu a Deus por ter permitido que estivesse vivo.</p><p>Neto não respondeu perguntas, conforme havia sido combinado com a equipe médica e com os jornalistas. Ele deve dar uma entrevista coletiva assim que estiver melhor.</p><p>A diretora clínica do hospital Unimed, Carolina Ponzi, disse que o jogador terá que manter imobilizado o joelho que foi operado em virtude de uma lesão nos ligamentos e também usar um colete cervical, em virtude da fratura que teve na quinta vértebra.</p><p>O tempo de recuperação é de três meses.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense