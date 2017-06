"Estou muito triste", diz catarinense que vive em Londres sobre incêndio em prédio residencial

<p>O brasileiro que trocou as terras catarinenses pelo centro de Londres há quase 15 anos acordou assustado com as notícias de uma tragédia na Capital da Inglaterra nesta madrugada. Natural de <b>Blumenau</b>, no Vale do Itajaí, Fernando Busana, 35 anos, ficou sabendo do <b> incêndio que consumiu 24 andares de um prédio residencial </b> no Oeste da cidade depois de trocar mensagens com amigos por meio das redes sociais. Mas antes mesmo de conseguir informações sobre as vítimas, o catarinense recebeu uma ligação da esposa que mora na Alemanha junto com duas filhas do casal. A expectativa de ambos era de que algum amigo pudesse estar entre as vítimas. <br></p><p>— Ela me ligou e ficamos um bom tempo falando sobre isto. Foi terrível e eu estou muito triste. Tenho amigos que vivem em “state”, que é como chamamos estes blocos aqui, e eu fiquei preocupado — contou. </p><p>No começo da tarde, perto das 13h (9h no horário oficial de Brasília), o catarinense ainda acompanhava as informações sobre o incidente. Mas até o momento, não há notícias de brasileiros ou amigos de Fernando entre os feridos.</p><p>Segundo as informações que chegam por meio das autoridades britânicas, ao menos seis pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas no incêndio que começou por volta da 01h15min (21h15min no horário de Brasília) desta quarta-feira. Pelo menos 200 bombeiros foram acionados para ajudar no combate das chamas. </p><p class=”embed-content”> </p><p> Através da internet e aplicativos de mensagens, o catarinense já avisou os familiares que está bem. No entanto, a apreensão é constante na cidade já que as notícias de tragédias são um dos assuntos mais comentados entre os amigos. </p><p>— Na primeira informação que vi sobre o acontecido eu rezei para que não fosse atentado. Estou rezando muito pelas vítimas, infelizmente essa é uma tragédia e o número de vítimas deve aumentar — contou. </p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Leia mais notícias:<br></b><b> Sobreviventes de incêndio em Londres relatam momentos de desespero <br></b><b> Incêndio em prédio residencial deixa ao menos seis mortos e 50 feridos em Londres <br></b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense