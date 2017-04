Estrelado por Andréa Beltrão e Marco Ricca, "Sueño Florianópolis" tem cenas gravadas na Capital 

<p></p> Matadeiro será uma das locações do filme, que se passa nos anos 90 Foto: Guto Kuerten / Agencia RBS <p>Com os atores Andréa Beltrão, Marco Ricca, Caio Horowicz e Mercedes Morán no elenco, <i>Sueño Florianópolis</i>, filme da cineasta argentina Ana Katz, vai contar a história de uma família argentina que passa as férias de verão em Florianópolis. As gravações na Capital catarinense ocorrem entre os dias 10 de abril e 6 de maio, na Barra da Lagoa e no Matadeiro.</p><p>O filme se passa nos anos 90, por isso a escolha das praias como locação – são os lugares que mais preservam características dessa época. A própria Ana Katz se baseou em suas memórias como turista em Florianópolis para a história. </p><p>Atores e atrizes locais farão papeis de apoio e figurações – a diretora e roteirista fez uma oficina no CEART, na Udesc, uma das apoiadoras do filme, com profissionais locais e alunos do curso de Artes Cênicas. Outras cenas serão gravadas em Buenos Aires. </p><p>Ana Katz ganhou o prêmio de melhor roteiro do Festival de Sundance de 2016, o mais importante evento de cinema independente do mundo, por <i>Minha amiga do parque</i>. Ela também é diretora de <i>Whisky</i>, <i>O Crítico</i> e <i>Kiki – Os Segredos do Desejo</i>.<br></p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Exposição de aquarelas estreia no CIC <br></b></p><p><b> Geladeira em frente à Biblioteca Pública de SC empresta livros sem cadastro ou prazo de devolução <br></b></p><p> <b>Ator de Indaial está no elenco de Malhação</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense