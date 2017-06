"Estruturada a nível nacional", diz delegado sobre facção investigada por uso de celulares em presídios

<p>Organização a nível nacional, bem estruturada e com hierarquização de lideranças e funções. Assim o delegado Antônio Cláudio Seixas Joca, da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), classifica o Primeiro Comando da Capital (PCC) facção criminosa paulista com <b> 115 integrantes que tiveram a prisão preventiva decretada </b> pela Justiça de Santa Catarina por crimes a partir dos presídios e nas ruas. A decisão da vara do crime organizado de Florianópolis foi dada na noite de segunda-feira, conformou revelou o Diário Catarinense na edição de hoje.</p><p>A organização criminosa age no Estado e trava guerra pelo domínio no tráfico de drogas com a facção local Primeiro Grupo Catarinense (PGC). Além da articulação interestadual, contava com a facilidade de se comunicar por <b> telefones celulares em presídios catarinenses </b>, do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.</p><p>Além dos 115 alvos, a Deic afirma que chegou a outros 60 nomes de possíveis integrantes, todos com endereços no Paraná e pediu no inquérito que as informações sejam repassadas à Justiça paranaense. Confira a entrevista:</p><p><b>Qual a principal conclusão da polícia ao final do inquérito?<br></b>É uma organização criminosa bem estruturada a nível nacional, com nível de organização e com a compartimentação das estruturas na hierarquia deles. Havia o responsável pelas armas, tudo setorizado, as ordens, informações desde domínio ou perda de território de armas, integrantes, tudo era repassado para cima. É essa a diferenciação deles com a organização local.</p><p><b>Desses 115 alvos a maioria é de SC ou de outros Estados?</b><br>A grande maioria é daqui, ou seja, estava atuando aqui seja na rua ou dentro dos presídios. Uma ou outra liderança pegamos de fora. Por exemplo, o Moacir Levi na época estava aqui, mas foi transferido para fora, então o consideramos de fora. A gente identificou uma parcela que atua fora do Estado, como do Paraná. Vamos encaminhar para a Justiça daquele Estado para que eles respondam. Tem quase 60 nomes do Paraná apurados além dos 115.<br><br><b>Sobre os celulares em presídios, que medidas devem ser tomadas?</b><br>Bloqueadores, mas a gente sabe que fatalmente as informações vão chegar, vão ser repassadas, tem as visitas, o contato com os advogados… Evitar a comunicação com o mundo exterior é praticamente impossível. O mais importante seria a implantação do RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) para a gente isolar as lideranças, algo mais rigoroso.<br><br><b>Quais os crimes apontados no inquérito?</b><br>Posse ilegal e porte de arma de fogo, tráfico de drogas e associação, corrupção de menores, organização criminosa majorada. Esses são os principais, mas nem todos foram imputados por esses crimes, cada um foi na medida da sua participação.</p><p><b>E a facção local de Santa Catarina? Há nos bastidores que a polícia também deveria atacar esse grupo…</b><br>Investigações estão em andamento.</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense