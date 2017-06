Estudantes catarinenses do ensino fundamental criam projetos de novos negócios 

<p>Quando alunos do<b> ensino fundamental </b> têm oportunidade de <b> educação </b> de qualidade e são motivados, surpreendem com projetos de novos negócios a partir dos 12 anos. É isso que está acontecendo em escolas públicas de <b> Luzerna </b>, no <b> Oeste </b> do Estado, que fizeram parceria com o <b> Senai </b> e o <b> Sesi </b>, do Sistema <b> Fiesc </b>. Segundo o prefeito Moisés Diersmann, o projeto Educação para o Mundo do Trabalho oferece aos estudantes no sétimo e oitavo anos experiências em nove áreas, entre as quais mecânica, elétrica, robótica, programação de jogos e aplicativos para dispositivos móveis. Os jovens gostam e estão avançando na inovação. Diversos grupos desenvolveram aplicativos ou outras soluções e o desafio, agora, é criar empresas para lançar isso no mercado, diz o prefeito.</p><p>Segundo Diersmann, um grupo de jovens de 16 anos foi emancipado para abrir negócio. Outro, criado por jovens de 15 e 16 anos, com uma nova solução para prefeituras, busca alternativa porque não é possível abrir uma empresa antes dos 16 anos. Então, um caminho é a busca de sócios, que podem ser professores, pais ou até investidores do mercado, diz o prefeito.</p><p>- É uma política pública para o fortalecimento das indústrias existentes e a concepção de novas. Temos uma incubadora de base tecnológica que pode abrigar esse jovem que está com produto na mão para formar novos negócios – destaca o prefeito.</p><p>Esse é um projeto do Movimento Catarinense pela Educação liderado pelo presidente da Fiesc, Glauco José Côrte,</p><p> – O prefeito confirma uma verdade bíblica: um pouco de fermento, fermenta a massa toda. Os municípios estão chegando para ver o que está acontecendo em Luzerna. Nós temos condições de mudar, não importa o tamanho da nossa cidade ou da nossa empresa, mas sim as ideias, as iniciativas e a ação – afirma Côrte.</p><p>A iniciativa já inspirou seis prefeituras da região a adotarem projeto semelhante, conforme suas vocações econômicas. O presidente do <b> IEL </b>, Natalino Uggioni, diz que estes jovens empreendedores podem fazer estágio, buscar parceria com investidores para levar suas invenções ao mercado ou até vender seus projetos.<br>Quem sabe surgem inovações que mudaram o mundo como fizeram <b> Bill Gates </b>, com a Microsoft, <b> Steve Jobs </b>, com a Apple, e <b>Mark Zuckerberg</b> com o Facebook.<br></p><p><b>Startups</b><br>Um dos maiores polos de<b> startups </b> da América Latina, Santa Catarina tem novas empresas com soluções que impulsionam negócios. A Sixdoo, de <b> Jaraguá do Sul </b>, tem aplicativo que informa oferta para clientes de lojas de acordo com o perfil de cada um, o que ajuda a fidelizar. Um dos clientes importantes é a <b> CDL </b>de Jaraguá, que fez parceria com desconto para o varejo local. <br><br><b>Aplicativos</b><br>A mobLee, de <b> Florianópolis </b>, é uma startup que se destaca nacionalmente com a criação de aplicativos para eventos e feiras corporativas. Já fez mais de 500 eventos e entre os clientes estão o Sebrae, Magazine Luiza e o Bradesco. Teve aporte de R$ 3 milhões do fundo catarinense Bzplan. Outra nova startup é a Reviewr, pioneira no país na análise de reputação online de empresas, incluindo aqueles pontos de consumidores a equipamentos turísticos, por exemplo. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b> <b> “A economia de Joinville deve crescer mais do que a média nacional”, diz presidente da Acij </b> <b><br></b> <b> Imbituba será rota de contêineres da Ásia </b> <b><br></b> <b>Acif lança terceira edição do Projeto Mentoria para novas empresas</b> <b><br></b> <b><br></b> <br> <!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense