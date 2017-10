Estudo aponta impactos da redução orçamentária da Assistência Social

Há menos de três meses para encerrar o exercício de 2017, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulga estudo que alerta para reduções no orçamento da Assistência Social. A entidade aponta que a medida compromete o futuro do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

O governo federal reduziu em mais de 458 milhões os recursos para cofinanciar o Suas nos 5.570 Municípios brasileiros, uma queda que consequentemente gerou uma perda de mais de 19% de recursos para manutenção e continuidade dos serviços, do ano de 2016 para 2017.

O estudo aponta que o maior corte se concentra no âmbito da Proteção Social Básica, uma queda de 15%, cerca de 227 milhões. A entidade acredita que se trata de uma ação grave, a qual compromete os serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), existentes em mais de 99% dos Municípios brasileiros.

Além disso, a proposta do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) de 2018 prevê para o ano de 2018 de apenas R$ 800 mil para as mais de 8.240 unidades de Cras existentes no país, uma perda de recursos de 99,94% em relação ao ano de 2017.

Os Creas terão apenas 500 mil reais, um corte de 99,87%. A proteção social especial de alta complexidade também contará com ínfimos 500 mil reais. Um corte de 99,76% em relação a 2017. E as ações de gestão, IGD-Suas também devem sofrer o mesmo percentual de corte, 99,57%, contando apenas com 400 mil reais para gestão dos 5.570 Municípios no ano de 2018.

LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) compreende o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público; – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Fonte: Floripa News