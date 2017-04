EUA: quem escolhe defender o regime sírio deve fazê-lo publicamente

EFE

– O secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, fez hoje um pedido de contenção após intervenção americana –

Nações Unidas – Os Estados Unidos defenderam nesta sexta sua decisão de convocar uma reunião pública do Conselho de Segurança da ONU sobre a Síria e argumentaram que os países que “escolhem defender as atrocidades do regime sírio “devem fazê-lo publicamente”.

O órgão máximo de decisão das Nações Unidas analisará hoje com urgência a situação na Síria após o ataque lançado na quinta-feira pelas forças americanas contra a base aérea de Shayrat, a primeira ação militar direta de Washington contra o governo de Bashar al Assad. “Os EUA, como presidente do Conselho este mês, decidiram que a sessão aconteça em aberto”, explicou em um breve comunicado a embaixadora americana, Nikki Haley.

“Qualquer país que escolher defender as atrocidades do regime sírio terá que fazê-lo diante do público, para que todo o mundo escute”, acrescentou.

A reunião começará com um relatório oral a cargo do responsável de Assuntos Políticos da ONU, o americano Jeffrey Feltman.

O secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, fez hoje um pedido de contenção após a intervenção dos EUA e alertou sobre o risco de uma “escalada”.”Consciente do risco de uma escalada, peço contenção para evitar qualquer ato que possa aprofundar o sofrimento dos sírios”, disse Guterres em um comunicado.

Fonte: O Dia