Evento chama atenção para prevenção ao câncer de próstata

A prefeitura de Biguaçu, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na segunda-feira (20), o evento “Uma Parada para Eles” em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização para a prevenção e diagnóstico do câncer de próstata.

O evento que aconteceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Fundos reuniu dezenas de homens e teve também a presença do prefeito Ramon Wollinger e da superintendente de Saúde, Gê Ronconi. As atividades foram acompanhadas por técnicos e médicos do município e do Instituto Saúde e Educação Vida (Isev).

No início da manhã os participantes tiveram uma aula com exercícios de alongamento e na sequência realizaram uma caminhada pelo bairro. Durante todo o dia foram realizados testes rápidos e encaminhamentos para consultas médicas. Além dos atendimentos de saúde, os participantes puderam cortar cabelo e barba gratuitamente e se divertiram jogando dominó.

“É muito importante falarmos dos cuidados e preocupação que os homens devem ter com sua saúde. A prevenção é muito importante para todos, principalmente quando falamos de uma doença que tem se tornado cada vez mais comum”, comenta o prefeito Ramon.

Para a superintendente de Saúde, Gê Ronconi, “o evento realizado na UBS dos Fundos, bem como as atividades realizadas durante o mês de novembro em todo município aproxima os homens da unidade de saúde e desperta a preocupação pelo cuidado e pela prevenção. É comum que as pessoas procurem o médico apenas quando precisam. Desenvolvendo outras ações que vão além de uma consulta ou exame, os homens se mostram mais interessados”.

Câncer de próstata

No Brasil, a doença é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens. Acontece quando as células da próstata começam a se multiplicar de forma desordenada e pode demorar a se manifestar, exigindo exames preventivos constantes para não ser descoberta em estágio avançado e com maior gravidade. Como não apresenta sintomas na fase inicial, quando se manifesta, quase 95% dos tumores já estão avançados, dificultando a cura. Por isso, a conscientização e a prevenção são tão importantes.

Para prevenir a doença, homens a partir dos 50 anos de idade, ou dos 45 anos em caso de histórico familiar, devem procurar anualmente o urologista.

Fatores de risco

Além de fazer os exames regularmente, vale ficar atento aos principais fatores de risco:

– Idade, já que cerca de 62% dos casos são de homens a partir dos 65 anos;

– Histórico familiar;

– A raça, considerando que a maior incidência é entre homens de pele negra;

– Alimentação inadequada, à base de gordura animal e deficiente em frutas, verduras, legumes e grãos;

– O sedentarismo e a obesidade.



