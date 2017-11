Evento irá discutir estigmas e preconceitos na área psiquiátrica

Neste mês o Instituto Psiquiátrico de SC (IPQ), mantido pela Secretaria do Estado da Saúde, em São José, completou 76 anos. E nesta terça-feira, dia 28 de novembro, será realizado o evento “Evolução da Psiquiatria, estigma/preconceito” com a participação de psiquiatras associados na Associação Catarinense de Psiquiatria (ACP). Também participam profissionais da área da saúde e familiares de portadores de transtornos mentais. O encontro começa às 14h e segue até as 17h, e será no auditório do Centro de Estudos do IPQ/SC, na Estrada Geral Colônia Santana, s/n, São José/SC.

Participam o psiquiatra Geder Grohs, que irá falar sobre “A história da psiquiatria”, a psiquiatra e presidente da ACP, Lilian Lucas, que vai falar sobre “Estigmas e preconceito” e o psiquiatra e diretor do IPQ/SC, Paulo Márcio Souza irá falar sobre “IPq/SC 76 anos de história”. A abertura e a coordenação da mesa será com o psiquiatra Eduardo Pimentel.

O evento é gratuito e aberto para população em geral. Interessados em se inscrever ou obter mais informações podem entrar em contato pelo fone 3954-2011.

Sobre o IPQ

Inaugurado em 10 de novembro de 1941 pelo governador Nereu Ramos, o Instituto de Psiquiatria (IPQ), unidade de saúde administrada pela Secretaria de Estado da Saúde na cidade de São José passou por uma série de mudanças ao longo das últimas décadas, acompanhando os avanços da medicina no tratamento psiquiátrico ou a portadores de doenças mentais que perderam o contato sócio familiar.

A transição foi realizada em meados dos anos 1990 seguindo as atualizações da política nacional de atendimento ao doente mental no Brasil e em Santa Catarina, principalmente visando à reinserção do paciente no meio familiar e social.

Hoje, o IPQ possui 160 leitos para internação de pacientes apresentando quadro psiquiátrico grave, com proposta de internação de curta permanência, distribuídos em duas unidades masculinas, uma unidade feminina e uma unidade de desintoxicação química masculina.

O IPQ disponibiliza emergência psiquiátrica funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, atendendo aos usuários do sistema público de saúde com transtornos mentais diversos procedentes de todo o Estado de Santa Catarina.



