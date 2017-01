Evento mundial de games acontece em Fortaleza neste fim de semana

Fortaleza é uma das sedes do Global Game Jam (GGJ), considerado um dos maiores eventos de desenvolvimento de jogos do mundo. Realizado entre os dias 20 a 22 janeiro, o GGJ acontece na Faculdade Farias Brito. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet aqui.

Durante as 48h de imersão do GGJ, as equipes precisaram criar jogos de acordo com a temática proposta, que deverá ser disponibiliza duas horas antes de iniciar o evento. O Global Game Jam não possui caráter competitivo, pois, a proposta é a experiência colaborativa em que prevalecem o aprendizado e a criatividade no universo digital.

Com o lema “Inovação, Experimentação e Colaboração”, o Global Game Jam mobiliza, desde 2009, uma média de 90 países, com eventos acontecendo simultaneamente em todo o mundo.

Fonte: diariodonordeste