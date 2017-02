Evento promove shows ao ar livre nos sábados de verão em Florianópolis

<p>Tem algo de novo e muito bom acontecendo no <b> verão </b> de <b> Floripa </b>: são os Encontros Musicais todos os sábados ao ar livre em algum jardim da cidade. E o deste sábado, 4, será na aconchegante residência da Cristina Lacerda Prazeres, de frente para o mar de Canasvieiras. A convidada será a cantora Luciana Santaella com os músicos Pablo Greco (bandoneon), Horácio Quiroga (violão) e Ernesto Quiroga (bateria). </p><p>Os convidados devem levar quitutes, bebidas, copos ou taças e chegar entre 20h30min e 21h. O couvert artístico de R$ 30,00 será cobrado na entrada e serão 60 lugares disponíveis.<br></p><p><b>Tons mais escuros</b><br>Com estreia prevista para quina-feira, 9 de fevereiro no Cinespaço do <b> Beiramar Shopping </b>, o filme ’50 Tons Mais Escuros’ deve levar às salas de cinema de todo o Brasil milhares de fãs da trilogia best-seller de E. L. James, que começou com Cinquenta tons de cinza. O filme homônimo, lançado em 2015, arrecadou mais de US$ 570 milhões no mundo todo e no Brasil levou cerca de 6,5 milhões de pessoas aos cinemas.<br></p><p><b>Se tu dix</b><br>Numa tribo de canibais, o antropólogo foi à lanchonete e encontrou a seguinte tabela de preços: – carne de caçador inglês : 100 moedas; carne de fotógrafo americano: 120 moedas; – carne de voluntário francês: 150 moedas;- carne de político brasileiro: 500 moedas. Curioso a respeito, indagou ao dono da lanchonete a razão de a carne do político brasileiro ser tão cara: A resposta: – Já viu o trabalhão que dá para limpar um?<br></p><p><b>Alô, polícia</b><br>Moradores de Canajurê estão alarmados com uma casa abandonada próximo à Marina Blue Fox. O local, que fica à beira-mar, está sendo usado como refúgio para desocupados e usuários de drogas. No final da tarde de quinta-feira, uma família que caminhava na praia ficou assustada com o que viu. A casa fica no terceiro terreno passando a marina, no sentido Jurerê-Canasvieiras.<br><br><b>Perguntar não ofende</b><br>E ai, amarelo: vais comer ou queres que embrulhe?<br></p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Cacau Menezes </b><br></p><p><b> Aspectos precisam ser analisados sobre a morte de Marisa Letícia </b><br></p><p><b> Famosa cerveja norte-americana será comercializada em Florianópolis </b><br></p><p><b> Parlamento russo aprova descriminalização da violência doméstica </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense